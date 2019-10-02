Золотая кредитная карта в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Газпромбанке на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в Газпромбанке в городах:

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Пользователи выбирают золотую кредитную карту в Газпромбанке по многим причинам, но основными из них являются удобство и практичность использования. Такой продукт относится к изделиям премиум-класса и поэтому обходится значительно дороже классических пластиковых носителей. Среди достоинств клиенты отмечают:

  • Обслуживание в финансовой организации на самом высоком уровне;
  • Действует множество промо-акций и специальных предложений;
  • За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно потратить на приобретение другой продукции и услуг.

    • Но платежный инструмент Голд привлекает не только широкими возможностями. Этот пластик отражает статус пользователя и указывает, что к нему требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Нередко владельцами такого пластика являются банкиры, политики и бизнесмены.

    Положительные стороны

    Держатели таких изделий отметили целый перечень преимуществ их использования:

    1. Доступна опция кэшбэка, которая осуществляет возврат части денег от каждого платежа.

    2. Начисляются бонусные баллы при постоянном использовании пластикового носителя, которые обмениваются на билеты, товары и подарки. На выбор клиента предусмотрено более 1000 вариантов.

    3. Чтобы максимально сэкономить и выгодно пользоваться продуктом, необходимо выбирать заведения-партнеры банковской структуры. В таком случае скидки достигают 40%.

    4. Владелец пластика GOLD при желании может заказать до 5 таких платежных средств для своих родственников.

    Особенности оформления

    Финансовое учреждение выдвигает ряд требований, которым следует соответствовать, чтобы получить одобрение:

  • Возрастной диапазон — от 21 до 68 лет;
  • Постоянная регистрация на территории РФ в области нахождения банковского отделения;
  • Наличие официального места работы;
  • Отсутствие задолженности по налогам и другим заемным средствам;
  • Оригинал паспорта и его копия;
  • Второй документ для подтверждения личности;
  • Справка о размере заработной платы.

    • Чтобы подать запрос на изготовление желаемого продукта, можно зайти на официальный сайт организации и заполнить онлайн-форму или лично посетить офис выбранного учреждения. Каждому потребителю доступны следующие условия применения пластика:

  • Обналичить деньги можно в контактном центре компании или банкомате. Выбирать следует собственные банкоматы или учреждений-партнеров, чтобы не платить высокую комиссию;
  • Продолжительный грейс-период, на протяжении которого можно пользоваться заемными средствами без процентов;
  • Чтобы рассчитать примерную сумму переплат, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Данное приложение имеется на онлайн-сервисе Банки.ру. Для выполнения расчета укажите личную информацию, сведения о пластике и дополнительные расходы, после чего получите ориентировочную величину затрат.

    • Также на сетевом ресурсе представлены все актуальные программы с полными условиями сотрудничества, списком необходимой документации и сроками выдачи готовых изделий. В помощь посетителям сайта предусмотрена масса полезных опций.

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