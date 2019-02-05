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Кредитная с cash back
Visa Gold «Кредитная» — Кубань Кредит
Основные характеристики
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 0,5 до 10%
- 10% от покупок в категории "Искусство";
- 5% в категориях "Кино" и "Аренда авто";
- 0,5% от любых других покупок
макс. - 2 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 1 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 290 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных денежных средств: 100 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; при оплате в интернет 20 000 руб. в день
Дополнительная информация
- пеня, взимаемая при неоплате минимального платежа - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и кассах банка;
- крупная комиссия за снятие собственных и кредитных средств
Дата актуализации
05.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с cash back» в 49 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба