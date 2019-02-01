Челябинвестбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Gold
Visa Gold — Челябинвестбанк
Основные характеристики
- ставка 19,5% годовых
- кредитный лимит до 400 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 3 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
единовременно за весь срок действия карты - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
2,5%
Снятие наличных в ПВН банка
2,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,5% + 80 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5% + 120 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- непрерывный стаж для ИП - не менее 6 месяцев;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
- штраф в случае возникновения просрочки - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 400 000 ₽
не более 2 среднемесячных зарплат
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19,5%
устанавливаются индивидуально
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
7% от суммы основного долга
7% от суммы основного долга
+ начисленные проценты; после истечения срока кредитования предоставляется 2 месяца на полное погашение кредита
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты за 3 года;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Дата актуализации
01.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 268-00-88 — справочная служба