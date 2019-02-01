Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 3 000 ₽ единовременно за весь срок действия карты - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 2,5% Снятие наличных в ПВН банка 2,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 2,5% + 80 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2,5% + 120 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

непрерывный стаж для ИП - не менее 6 месяцев;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;

штраф в случае возникновения просрочки - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита не более 2 среднемесячных зарплат от 30 000 до 400 000 ₽ Срок кредита до 60 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит устанавливаются индивидуально 19,5% Погашение кредита

7% от суммы основного долга + начисленные проценты; после истечения срока кредитования предоставляется 2 месяца на полное погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:7% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты за 3 года;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты Дата актуализации 01.02.2019 10:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.