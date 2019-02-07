Справка Banki.ru

Банк учрежден на паевой основе в октябре 1990 года как «Коммерческий банк социального развития Челябинской области «Челябинвестбанк» на базе Челябинского областного управления Жилсоцбанка СССР. Уже в декабре того же года название было изменено на «Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк». С 1997 года функционировал в виде открытого акционерного общества, в декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В 2003 году банк поглотил ЗАО «Банк «Миасс» (город Миасс, Челябинская область). С сентября 2004 года входит в систему страхования вкладов.

Челябинвестбанк является материнской компанией группы, в которую входят такие организации, как ООО «Инвест-лизинг» (финансовый лизинг) и ООО «ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество).

На текущий момент банк контролируется несколькими группами лиц из числа топ-менеджмента. Члену совета директоров и члену правления супругам Ирине и Кириллу Середкиным совместно с членами их семьи принадлежит в общей сложности 31,44% акций; председателю совета директоров Татьяне Васик с членами ее семьи принадлежит 8,77%; председателю правления Сергею Бурцеву с членами семьи — 8,78%; члену правления Игорю Юдовичу с супругой — 8,77%; члену правления Дмитрию Пискунову с супругой — 8,77%; члену правления Евгению Рачилову с супругой — 8,77%; члену правления, замначальника планово-экономического управления Галине Чуриной и членам ее семьи — 4,22%. Первому заместителю правления Алексею Люкову и члену правления Владимиру Вацурину принадлежит по 8,45%. На акционеров-миноритариев приходится еще порядка 3,58%.

Головной офис кредитной организации расположен в Челябинске. По состоянию на 31 марта 2018 года банк располагал девятью филиалами и 91 отделением на территории РФ (преимущественно в Челябинске и городах Челябинской области). Банк выпускает и обслуживает международные пластиковые карты Visa, MasterCard, «Золотая Корона», «Мир», социальные карты, поддерживает платежную систему «Город». На начало 2018 года банком было эмитировано около 1 млн пластиковых карт, в Челябинской области действовало 235 банкоматов и 172 терминала самообслуживания, банком эксплуатировалось 4 295 торговых и 335 кассовых терминалов (данные годового отчета за 2017 год). В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является одной из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. Средняя численность персонала, по последним доступным данным, превышала 1 800 сотрудников.

Одним из важнейших направлений работы банка является кредитование физлиц (наряду с программами финансирования МСБ). Челябинвестбанк предоставляет большое число различных ипотечных, потребительских, карточных программ, а также предлагает стандартный набор банковских услуг. По данным годового отчета, на конец 2017 года кредитная организация обслуживала почти 975 тыс. клиентов, в том числе 32,5 тыс. юрлиц.

С января по май 2018 года объем активов нетто кредитной организации существенно не изменился (+1,1%), составив к 1 мая 51,8 млрд рублей. В пассивах за указанный период наибольший прирост (хоть и не существенный относительно валюты баланса) продемонстрировали средства предприятий и организаций (+4%, или +495,9 млн рублей). В активах наблюдались более существенные структурные изменения: портфель выданных МБК сократился на 43% (-6,0 млрд рублей), тогда как вложения в облигации выросли на 62,1% (+6,3 млрд рублей).

Довольно заметная часть пассивов (46,3% на отчетную дату) представлена портфелем розничных депозитов. В структуре этих средств имеются как срочные депозиты, привлеченные в большей степени на сроки от полугода до одного года, так и остатки на текущих/карточных счетах. Около четверти пассивов приходится на средства юридических лиц, основная часть которых представлена остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами. В отраслевой структуре клиентских обязательств, согласно отчетности по МСФО на 31 марта 2018 года, преобладали такие отрасли экономики, как обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, строительство и операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг. Платежная динамика характерна для регионального банка — достаточно стабильная и активная. Обороты по счетам клиентов внутри месяца с начала 2018 года составляли 54—75 млрд рублей. Зависимость от средств физических лиц оценивается как высокая, что характерно для региональных банков. У банка традиционно отсутствует риск концентрации на крупных кредиторах или вкладчиках: на конец 2017 года в структуре обязательств не было клиентов, на долю которых приходилось бы более 10% от всех средств клиентов.

Оставшаяся часть пассивов сформирована собственными средствами (капиталом). Достаточность капитала на 1 мая 2018 года находилась на избыточном уровне и составляла 24,1% по нормативу Н1.0. Существенная часть собственных средств сформирована основным капиталом без субординированных займов.

Активы фининститута на 37,5% представлены кредитным портфелем. Не менее заметная доля (31,9%) приходится на вложения в ценные бумаги. 15,6% приходится на выданные МБК, 7,1% — на высоколиквидные активы (преимущественно остатки в кассе). Совокупная доля основных средств и прочих активов составляет 7,8%.

Совокупный кредитный портфель банка за анализируемый период прибавил в объеме 6,4%, составив на отчетную дату 19,4 млрд рублей. Увеличение портфеля произошло за счет корпоративных ссуд, объем которых вырос на 8,8%, при этом розничные ссуды показали небольшое снижение. В структуре кредитного портфеля ссуды, предоставленные юридическим лицам, составляют почти 80%. Доля просроченной задолженности с начала 2018 года немного снизилась, однако остается высокой — 17,9%. Резервы поддерживаются на не менее внушительном уровне — 25,1%. Уровень обеспечения кредитов залогом имущества остается высоким, составляя на 1 мая 2018 года 140% от портфеля.

Согласно отчетности по МСФО за I квартал 2018 года, основная доля ссуд, предоставленных юридическим лицам, приходилась на следующие отрасли экономики: торговля (31,0%), обрабатывающее производство (25,3%), финансовая и страховая деятельность (12,7%), сельское хозяйство (10%).

Портфель ценных бумаг практически полностью представлен вложениями в госбумаги ОФЗ, при этом сделок РЕПО с бумагами банк практически не проводит. Торговые обороты по портфелю также не слишком высокие.

На рынке межбанковского кредитования банк выступает в роли нетто-кредитора, размещая избыточную ликвидность в заметных объемах, привлекается редко и в незначительных объемах. На рынке Forex работает достаточно активно, обороты по валютным операциям за последний год составляли от 11 млрд до 76 млрд рублей. Кредитная организация также достаточно активно проводит операции с драгоценными металлами.

По итогам 2017 года Челябинвестбанк получил прибыль в размере 722,4 млн рублей по РСБУ — на 200 млн рублей больше, чем за 2016 год. За четыре месяца 2018 года банк успел заработать 507,0 млн рублей.

Совет директоров: Татьяна Васик (председатель), Станислав Абдрафиков, Светлана Бобырь, Сергей Бурцев, Юрий Жук, Татьяна Калинская, Николай Кацман, Ирина Середкина, Олег Сигидов, Павел Соколов, Галина Тарасенко, Нина Тлюняева, Лидия Филиппенкова, Галина Чурина.

Правление: Сергей Бурцев (председатель), Алексей Люков, Владимир Вацурин, Дмитрий Пискунов, Евгений Рачилов, Кирилл Середкин, Галина Чурина, Игорь Юдович.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

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