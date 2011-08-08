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Ипотека в Челябинвестбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,4% до 100 000 000 ₽ 15 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,75% до 100 000 000 ₽ 8 лет 40%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,4% до 100 000 000 ₽ 15 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,9% до 100 000 000 ₽ 10 лет 40%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
22,8% до 453 026 ₽ 6 мес. 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,8% от 300 000 ₽ 15 лет 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Челябинвестбанка

Оценка: 5
Мы с мужем не раз пользовались услугами ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА университетское отделение, брали потребительский кредит на свадебное путешествие. Рассчитались быстро, почти ничего не... Весь отзыв
Все отзывы
8 533

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Челябинвестбанк ипотека

При уровне современных цен на жилье позволить купить себе квартиру или дом может далеко не каждый. Для граждан со средним уровнем дохода накопление необходимой суммы может растянуться на 10–15 лет. Многие не готовы ждать так долго, и оптимальным решением в этом случае будет ипотека в Челябинвестбанке. Рассчитав с помощью специального калькулятора основные условия кредитования: годовой процент, сумму ежемесячного платежа, переплату по кредиту за весь срок, потенциальный заемщик может подобрать ипотечную программу исходя из своих финансовых возможностей. При выборе программы следует также обратить внимание на минимальный первоначальный взнос, требуемый банком. В качестве первоначального взноса банки могут принимать сумму материнского капитала. Также популярны сейчас онлайн-заявки на кредит, которые можно подать на сайте банка или иных информационных ресурсах. С их помощью заемщик может получить предварительное решение по кредиту, не выходя из дома. Заемщику следует учитывать, что взять ипотеку можно, если размер ежемесячного платежа по кредиту не превышает, как правило, 50–60% от среднемесячного дохода заемщика. За редким исключением банки допускают соотношение платежа и дохода на уровне 70–80%.

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