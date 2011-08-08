При уровне современных цен на жилье позволить купить себе квартиру или дом может далеко не каждый. Для граждан со средним уровнем дохода накопление необходимой суммы может растянуться на 10–15 лет. Многие не готовы ждать так долго, и оптимальным решением в этом случае будет ипотека в Челябинвестбанке. Рассчитав с помощью специального калькулятора основные условия кредитования: годовой процент, сумму ежемесячного платежа, переплату по кредиту за весь срок, потенциальный заемщик может подобрать ипотечную программу исходя из своих финансовых возможностей. При выборе программы следует также обратить внимание на минимальный первоначальный взнос, требуемый банком. В качестве первоначального взноса банки могут принимать сумму материнского капитала. Также популярны сейчас онлайн-заявки на кредит, которые можно подать на сайте банка или иных информационных ресурсах. С их помощью заемщик может получить предварительное решение по кредиту, не выходя из дома. Заемщику следует учитывать, что взять ипотеку можно, если размер ежемесячного платежа по кредиту не превышает, как правило, 50–60% от среднемесячного дохода заемщика. За редким исключением банки допускают соотношение платежа и дохода на уровне 70–80%.