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Ипотека в БСТ-Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

3 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9% до 100 000 000 ₽ 15 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
13,5% до 100 000 000 ₽ 15 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
14,5% до 1 750 000 ₽ 10 лет 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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