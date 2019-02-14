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Пенсионный Плюс

Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 1 ₽ 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

доход за фактический срок хранения денежных средств во вкладе начисляется исходя из процентной ставки установленной банком на дату открытия вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 7235 городах России
182 306
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

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