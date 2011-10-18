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Срочноденьги, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 0,97% в день
  • сумма от 1 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 100 000 рублей
Ставка
  • от 0,97 до 2,23% в день
Срок
  • от 1 до 180 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:11

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 18 до 80 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
Прочие требования к заемщику

Требуется наличие мобильного телефона, электронной почты и постоянного доступа к ним

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта

требуется наличие карты VISA или Mastercard российского банка
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка

Также возможно погасить онлайн через интернет-банк или через личный кабинет на сайте компании
онлайн-заявка

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