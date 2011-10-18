Онлайн
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
|Ставка
|
|Срок
|
|Обеспечение
|
|Дата актуализации
|26.12.2018 00:11
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 18 до 80 лет
|Регистрация
|
|Документы
|
|Прочие требования к заемщику
|
Требуется наличие мобильного телефона, электронной почты и постоянного доступа к ним
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
|Оформление займа
|
|Форма выдачи
|
требуется наличие карты VISA или Mastercard российского банка
Погашение
|Порядок погашения
|
|Досрочное погашение
|
|Способ оплаты
|
Также возможно погасить онлайн через интернет-банк или через личный кабинет на сайте компании