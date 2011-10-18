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Автокредиты в Челябинвестбанке

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Предложения Челябинвестбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Челябинвестбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

7 автокредитов

АвтоПремьер
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 9.9% 7 000 000 до 5 лет см. условия 30%
На автомобили с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% до 5 лет см. условия 30%
На автомобили с пробегом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.9% 700 000 до 5 лет см. условия 30%
На легковые автомобили
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.9% до 5 лет см. условия 20%
На легковые автомобили (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.9% 700 000 до 5 лет см. условия 20%
На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.9% до 5 лет требуется. см. условия 30%
На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% до 5 лет требуется. см. условия 40%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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