Автокредиты в банке «Ак Барс»изменить банк
Предложения банка «Ак Барс» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Ак Барс» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
4 автокредита
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.5%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|21.5%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|23.5%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|15%
Отзывы об автокредитах банка Ак Барс
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Об автокредитах банка «Ак Барс»
На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Ак Барс. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.