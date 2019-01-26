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Автокредиты в ЮниКредит Банке

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57 автокредитов

Jaguar и Land Rover Direct
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 3.9% 8 000 000 до 7 лет см. условия 20%
Volvo Direct
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 6% 3 700 000 до 3 лет см. условия 20%
Volvo Direct (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 8% 3 700 000 до 3 лет см. условия 20%
Zotye Direct
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 6% 1 500 000 до 7 лет см. условия 20%
Zotye Direct (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 8% 1 500 000 до 7 лет см. условия 20%
Легкие коммерческие автомобили
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 2 800 000 до 5 лет не требуется 30%
Легкие коммерческие автомобили (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 2 800 000 до 5 лет не требуется 30%
На покупку автомобилей Brilliance
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 10.9% 1 200 000 до 7 лет см. условия 20%
На покупку автомобилей Brilliance (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% 1 200 000 до 7 лет см. условия 20%
На покупку автомобилей Changan
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.75% 6 500 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Changan (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.75% 6 500 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Chery
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Chery (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.3% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Dongfeng
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.75% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Dongfeng (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.75% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Geely
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.75% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Geely (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.75% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Land Rover / Jaguar
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
На покупку автомобилей Land Rover / Jaguar (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
На покупку автомобилей Lifan
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.75% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Lifan (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.75% 1 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку автомобилей Porsche
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.8% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
На покупку автомобилей Porsche (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.8% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
На покупку автомобилей Volvo
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.8% 6 500 000 до 7 лет см. условия 10%
На покупку автомобилей Volvo (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.8% 6 500 000 до 7 лет см. условия 10%
На покупку мотоциклов Harley-Davidson
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 3 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку мотоциклов Harley-Davidson (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 3 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На покупку подержанных автомобилей Land Rover / Jaguar
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных автомобилей Land Rover / Jaguar (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19.5% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных автомобилей Porsche
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 22.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных автомобилей Porsche (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 25.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных автомобилей Volvo
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных автомобилей Volvo (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных мотоциклов Harley-Davidson
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На покупку подержанных мотоциклов Harley-Davidson (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 22.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 6 500 000 до 7 лет см. условия 15%
Новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 6 500 000 до 7 лет см. условия 15%
Новый автомобиль LADA
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 700 000 до 5 лет не требуется 15%
Новый автомобиль LADA (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 700 000 до 5 лет не требуется 15%
Новый мотоцикл
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 2 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Новый мотоцикл (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.4% 2 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Новый мотоцикл стоимостью от 1,2 млн рублей
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.8% 3 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Новый мотоцикл стоимостью от 1,2 млн рублей (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.8% 3 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.9% 4 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Прайм
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.8% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Прайм (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Престиж
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.8% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Престиж (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.8% 8 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Престиж на покупку подержанного автомобиля (без КАСКО) марок Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.8% 6 500 000 до 3 лет см. условия 15%
Престиж на покупку подержанного автомобиля марок Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.8% 6 500 000 до 3 лет см. условия 15%
Рефинансирование
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18% 6 500 000 до 7 лет см. условия 15%
Рефинансирование (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 21% 6 500 000 до 7 лет см. условия 15%
Экспресс кредит на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 1 200 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Экспресс кредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 21.9% 1 200 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Экспресс-кредит на новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 1 200 000 до 5 лет не требуется 20%
Экспресс-кредит на новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 1 200 000 до 5 лет не требуется 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка ЮниКредит Банк

Оценка: 5 Не засчитана
ЮниКредит на Большевиков. Как только сменили коллектив, сразу заметил! Сменилось отношение к клиентам. Чтобы клиента спросили, что он хочет или помогли чем-нибудь....да никогда... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ работникам ЮниКредитБанка, а именно Лебедевой Жанне, Матвеевой Олесе, Угайкиной Светлане, Журавлевой Анне за профессиональное отношение к своим должностным... Весь отзыв
Все отзывы
62 508

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