Деньги по паспорту срочно

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Выберите подходящий займ денег по паспорту в одной из 20 компаний. В каталоге подобрано 25 предложений со ставкой 0%. Вся информация актуальна на 04.10.2019.

Найдено 25 предложений Обновлено 04.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 725 заявок
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 357 заявок
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 187 заявок
Онлайн Веб-займ
0,83%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
4 066 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 998 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
10 000
25 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 646 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 008 заявок
Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 942 заявки
За 3 минуты Платиза
0%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 809 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 799 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 293 заявки
Оптимальный MigCredit
0,09%
100 000
336 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
1 111 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 023 заявки
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
952 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
935 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
912 заявок
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
785 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
651 заявка
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
608 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
525 заявок
До зарплаты Вэббанкир
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
262 заявки
До зарплаты Отличные наличные
0,36%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
246 заявок
Супертурбо Мани Мен
0,8%
80 000
126 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
229 заявок
До зарплаты MigCredit
0,76%
14 250
29 дней
в конце срока
онлайн-заявка
91 заявка
Онлайн Ван клик мани
0,76%
30 000
60 дней
в конце срока
онлайн-заявка
91 заявка
Предложения 1–25 из 25
Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
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Первый займ
Экофинанс
0% в день
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Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
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Практически каждый человек сталкивается с ситуацией, когда у него не хватает денег на необходимые покупки. Есть несколько решений проблемы: взять взаймы у знакомых, обратиться в банк или МФО. Близкие люди не всегда могут помочь, к тому же, человеку будет неловко просить о помощи. Чтобы получить заемные средства в банке, нужно собрать пакет документов для подтверждения вашей платежеспособности. Этот процесс займет много времени, а гарантий, что запрос одобрят, – нет. В микрофинансовых организациях можно получить деньги по паспорту. Их условия более лояльны: низкая статистика отказов и быстрое оформление.

Требования к заемщику

Для одобрения запроса по этой программе не нужно собирать справки и искать поручителя. Чтобы получить деньги по паспорту, клиент должен соответствовать таким критериям:

  • возраст от 21 года (в некоторых финансовых организациях ценз может быть снижен или повышен);
  • гражданство Российской Федерации;
  • действующий паспорт с регистрацией.
  • выберите наиболее выгодное предложение на этой странице;
  • нажмите на кнопку «Онлайн-заявка»;
  • заполните анкету со своими точными данными.

Важный момент: если планируете получить деньги в долг на карту, то вам нужно указывать номер строго вашего платежного инструмента. МФО не переводят финансы на счета третьих лиц. До отправки они проверяют, принадлежит ли указанная карта их клиенту.

Как и где оформить?

Сейчас почти в каждом городе России работают десятки разных микрофинансовых организаций. Они предоставляют финансовые услуги с лояльными условиями. Оформить займ можно в одном из отделений МФО. Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь ресурсом Banki.ru. На сайте можно посмотреть все доступные предложения, узнать условия предоставления, проценты и сроки каждого продукта.

Для получения денег воспользуйтесь небольшой инструкцией:

Чтобы увеличить шансы, заполните несколько заявок в разные МФО. После того, как ваш запрос одобрят, отправляйтесь в ближайшее отделение. Подпишите соглашение, и вы получите оговоренную сумму. Внимательно читайте текст договора, а непонятные моменты выясняйте сразу.

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