Практически каждый человек сталкивается с ситуацией, когда у него не хватает денег на необходимые покупки. Есть несколько решений проблемы: взять взаймы у знакомых, обратиться в банк или МФО. Близкие люди не всегда могут помочь, к тому же, человеку будет неловко просить о помощи. Чтобы получить заемные средства в банке, нужно собрать пакет документов для подтверждения вашей платежеспособности. Этот процесс займет много времени, а гарантий, что запрос одобрят, – нет. В микрофинансовых организациях можно получить деньги по паспорту. Их условия более лояльны: низкая статистика отказов и быстрое оформление.

Требования к заемщику

Для одобрения запроса по этой программе не нужно собирать справки и искать поручителя. Чтобы получить деньги по паспорту, клиент должен соответствовать таким критериям:

возраст от 21 года (в некоторых финансовых организациях ценз может быть снижен или повышен);

гражданство Российской Федерации;

действующий паспорт с регистрацией.

выберите наиболее выгодное предложение на этой странице;

нажмите на кнопку «Онлайн-заявка»;

заполните анкету со своими точными данными.

Важный момент: если планируете получить деньги в долг на карту, то вам нужно указывать номер строго вашего платежного инструмента. МФО не переводят финансы на счета третьих лиц. До отправки они проверяют, принадлежит ли указанная карта их клиенту.

Как и где оформить?

Сейчас почти в каждом городе России работают десятки разных микрофинансовых организаций. Они предоставляют финансовые услуги с лояльными условиями. Оформить займ можно в одном из отделений МФО. Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь ресурсом Banki.ru. На сайте можно посмотреть все доступные предложения, узнать условия предоставления, проценты и сроки каждого продукта.

Для получения денег воспользуйтесь небольшой инструкцией:

Чтобы увеличить шансы, заполните несколько заявок в разные МФО. После того, как ваш запрос одобрят, отправляйтесь в ближайшее отделение. Подпишите соглашение, и вы получите оговоренную сумму. Внимательно читайте текст договора, а непонятные моменты выясняйте сразу.