

Чтобы решить, какую кредитную карту заказать в Азиатско-Тихоокеанском Банке, нужно сравнить между собой все варианты, предлагаемые данной компанией. При этом важно учитывать:

• стоимость выпуска и годового обслуживания;

• условия действия льготного периода;

• размер процентной ставки;

• денежный лимит;

• наличие кэшбэка;

• расположение ближайших филиалов центра и некоторые другие критерии.

Это позволит определиться с самым дешевым и удобным вариантом.

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