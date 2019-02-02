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Кредитные карты Азиатско-Тихоокеанский Банк

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5 кредитных карт

Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
90 даром
Visa Gold
202 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 29% до 300 000 до 92 дней не требуется
Mastercard Standard «Абсолютный 0» — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Абсолютный 0
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 9,25% до 50 000 до 2160 дней не требуется
Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Доступный плюс
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 56 дней не требуется
Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Мои правила
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 700 000 до 56 дней не требуется
Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Ставка 19
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19% до 300 000 не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Азиатско-Тихоокеанского Банка

Оценка: 5 Проверяется
Обратился в Банк за кредиткой. Был приятно удивлён сервисом, позитивно настроенными сотрудниками (да, для меня это очень важно - люблю позитив, оптимизм и всё в этом духе)  и... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Не так  давно подал заявку на кредитную карту под название 90 даром. Сейчас в принципе без кредитов трудно, а кредитные карты все-таки облегчают жизнь. Выбор остановил на... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
В последнее время у банков появилось множество предложений для клиентов, что естественно не может не радовать. Лично мне интересные кредитные карты, тк иногда задерживают... Весь отзыв
Все отзывы
42 585

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