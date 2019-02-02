Оценка: Проверяется
Кредитные карты Азиатско-Тихоокеанский Банкизменить банк
5 кредитных карт
90 даром
Visa Gold
202 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|29%
|до 300 000
|до 92 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|9,25%
|до 50 000
|до 2160 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 56 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28%
|до 700 000
|до 56 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Азиатско-Тихоокеанского Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Не так давно подал заявку на кредитную карту под название 90 даром. Сейчас в принципе без кредитов трудно, а кредитные карты все-таки облегчают жизнь. Выбор остановил на... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
В последнее время у банков появилось множество предложений для клиентов, что естественно не может не радовать. Лично мне интересные кредитные карты, тк иногда задерживают... Весь отзыв
42 585
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