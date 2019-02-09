Автокредиты в Сетелем Банке

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Автокредиты в Сетелем Банкеизменить банк
Предложения Сетелем Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Сетелем Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
37 автокредитов
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|20.5%
|3 000 000
|до 4 лет
|см. условия
|30%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|18.5%
|3 000 000
|до 4 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.9%
|2 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|18.4%
|1 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.25%
|8 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.25%
|8 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.25%
|8 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.9%
|8 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|3 000 000
|до 1 года
|см. условия
|50%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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Партнерский (KIA Cee’d, KIA Soul, KIA Sportage, KIA Sorento, KIA Optima, KIA Rio, KIA Cerato, KIA Stinger)
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.3%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15%
|900 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.9%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.5%
|16 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.6%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|900 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.9%
|8 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.5%
|3 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.4%
|4 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|19%
|8 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|25%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|19.4%
|1 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы об автокредитах банка Сетелем Банк
Оценка: 4
Довожу до Вашего сведения, что автомобиль согласно условиям договора C04101872245 был своевременно застрахован по полису КАСКО в аккредитованной вашим банком страховой ... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте хочу поделиться с вами возникшей у меня ситуацией с банком Сетелем, я просрочил продление страхового полиса каско и в соответствии с регламентом написал... Весь отзыв
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