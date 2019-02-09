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Автокредиты в Сетелем Банке

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Предложения Сетелем Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Сетелем Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

37 автокредитов

Ford Credit (Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Focus, Ford EcoSport, Ford Fiesta)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Ford Credit (Ford Transit, Ford Transit Custom, Ford Tourneo Custom)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 4 000 000 до 5 лет см. условия 25% Оформить заявку
Ford Credit (подержанный без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.5% 3 000 000 до 4 лет см. условия 30% Оформить заявку
Ford Credit (подержанный)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.5% 3 000 000 до 4 лет см. условия 25% Оформить заявку
Harley-Davidson
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25% Оформить заявку
Авто с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 2 000 000 до 5 лет см. условия 0% Оформить заявку
Авто с пробегом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.4% 1 500 000 до 5 лет см. условия 0% Оформить заявку
Бизнес
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.25% 8 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Бизнес: акция
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.25% 8 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Бизнес: промо акция
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.25% 8 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Мото
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25% Оформить заявку
Мото (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25% Оформить заявку
Партнерский (Cadillac)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.9% 8 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Партнерский (Chevrolet Niva)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 3 000 000 до 1 года см. условия 50% Оформить заявку
Партнерский (FAW)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25% Оформить заявку
Партнерский (Foton)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25% Оформить заявку
Партнерский (Geely)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Партнерский (Hyundai Creta)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Партнерский (Hyundai SantaFe, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Партнерский (Hyundai, KIA)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Стандартный
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Партнерский (KIA Cee’d, KIA Soul, KIA Sportage, KIA Sorento, KIA Optima, KIA Rio, KIA Cerato, KIA Stinger)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.3% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (Lada)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 900 000 до 5 лет см. условия 10%
Партнерский (Lifan)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (Opel, Chevrolet)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (Porsche, Bentley и Lamborghini)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.5% 16 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (Ravon)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (Volkswagen, Audi, Skoda)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (ГАЗ)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский (УАЗ)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.6% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский без КАСКО (Hyundai, KIA)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский без КАСКО (Lada)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 900 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский подержанный (Cadillac)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.9% 8 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский подержанный (Geely)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский подержанный (Hyundai, KIA)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.4% 4 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Партнерский подержанный (Porsche, Bentley и Lamborghini)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19% 8 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Партнерский подержанный без КАСКО (Hyundai, KIA)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19.4% 1 500 000 до 5 лет см. условия 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Сетелем Банк

Оценка: 4
Довожу до Вашего сведения, что автомобиль согласно условиям договора C04101872245 был своевременно застрахован по полису КАСКО в аккредитованной вашим банком страховой ... Весь отзыв
Все отзывы
78 614

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