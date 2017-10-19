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Автокредиты в банке «Россия»

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Предложения банка «Россия» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Россия» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

4 автокредита

Авто возможность
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 3 000 000 до 5 лет справка 2-НДФЛ 20%
Авто возможность (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% 3 000 000 до 5 лет справка 2-НДФЛ 20%
Авто возможность для работников бюджетной сферы
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% 5 000 000 до 5 лет справка 2-НДФЛ 20%
Авто возможность для работников бюджетной сферы (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 5 000 000 до 5 лет справка 2-НДФЛ 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Россия

Оценка: 5 Не засчитана
Никогда не думала, что мне понадобятся услуги банка РОССИЯ. А тут сын пошел в армию и в/ч находится в Симферополе в Крыму. Я посчитала, что кроме регулярных посылок хорошо бы... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Наша организация группы компаний ГАЗПРОМ переехала из Москвы, сразу попали на обслуживание в АБ России! Офис в БЦ "ТРИНИТИ" на наб. Адмирала Лазарева 24лит.А, сказу просто и... Весь отзыв
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Об автокредитах банка «Россия»

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Россия. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.