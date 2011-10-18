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Автокредиты в Уралпромбанке

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Предложения Уралпромбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Уралпромбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

4 автокредита

Грузовые автомобили и спецтехника
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 3 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Грузовые автомобили и спецтехника (подержанные)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18% 2 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 30%
Новые легковые автомобили
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% 2 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Подержанные легковые автомобили
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.9% 1 200 000 до 3 лет требуется. см. условия 25%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Об автокредитах Уралпромбанка

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Уралпромбанк. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.