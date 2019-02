Справка Banki.ru

Банк был учрежден в июле 1994 года в Челябинске как КБ «Уриком-Банк». В 2002 году получил действующее наименование — ОАО «Уральский Промышленный Банк». С декабря 2004 года является участником системы страхования вкладов.

Согласно раскрываемым данным, акционерами Уралпромбанка выступают председатель совета директоров банка Валерий Эфрос (56,78%), Вадим Баканов (21,42%), Николай Деревянкин (17,25%) и Константин Струков (4,43%). На акционеров-миноритариев приходится 0,1% акций.

Ключевой бенефициар банка Валерий Эфрос возглавляет челябинское ЗАО ГК «Восток», занимающееся оптовой торговлей транспортными средствами и оборудованием. В этой же организации Вадим Баканов занимает должность главного бухгалтера. Кроме того, Валерий Эфрос и Вадим Баканов выступают соучредителями ООО «Единая коммунальная компания» (сбыт электроэнергии) и целого ряда других коммерческих организаций, зарегистрированных в Челябинской области.

Свою деятельность банк осуществляет в Челябинске и Челябинской области, на территории которых расположены (помимо головного отделения) три дополнительных офиса. Сеть собственных банкоматов включает в себя 24 стандартных устройства и 183 банкомата без функции выдачи наличных (пополнение счетов, погашение кредитов, оплата за техосмотр на станциях техобслуживания). Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2016 года составляла 224 человека.

Розничный бизнес сосредоточен на привлечении средств частных клиентов во вклады. Кроме того, декларируются выпуск кредитных и дебетовых карт Visa (в том числе специальных клубных и подарочных карт), ипотека, потребительские кредиты, автокредитование, денежные переводы (Contact, Anelik, UNIStream, «Лидер», Intel Exspress и «Золотая Корона») и оплата услуг, валютные операции, аренда сейфовых ячеек, операции с драгоценными металлами и монетами, дистанционное обслуживание (интернет-, sms- и мобильный банки). В 2015 году в системе «Интернет-Банк» был реализован сервис «Госплатежи», позволяющий осуществлять поиск всех задолженностей клиента непосредственно в ГИС ГМП. По состоянию на 1 января 2017 года банком эмитировано более 21 тыс. пластиковых карт.

Корпоративным клиентам доступно кредитование, вклады, РКО, зарплатные проекты, банковские гарантии, инкассация, валютный контроль, дистанционное обслуживание.

Основными сферами деятельности кредитуемых банком корпоративных заемщиков являются лизинг (35% от кредитного портфеля юрлиц и ИП на 30 июня 2018 года), операции с недвижимым имуществом (19%), торговля и общественное питание (23%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 6,1% (или 228,2 млн рублей), составив 3,5 млрд рублей на 01.12.2017.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 42,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• доля средств физических лиц в пассивах сократилась c 49,2% до 42,3%, при этом их номинальный объем сократился на 351,3 млн рублей;

• доля средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 24,5% до 27,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 51,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных межбанковских кредитов;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.12.2017 составил 1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,2% (или 23,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 29,3% и 70,7% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.12.2017 составляют 79,8% и 20,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 41% до 45,6%, при этом его номинальный объем увеличился на 66,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 8,6% до 11,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 76,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 29,9% до 22,9%, при этом их номинальный объем сократился на 312 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,9% до 9,9%, при этом их номинальный объем сократился на 96,3 млн рублей;

• доля основных активов увеличилась c 4,9% до 5,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,9 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,7% до 4,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 66,9 млн рублей (или 4,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 80,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 14,2% до 12,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 19,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,5 млрд рублей (154,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.12.2017 составляет 800 млн рублей, из которых 300 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 97,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2016 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 25,1 млн рублей. За 11 месяцев 2017 года кредитная организация продемонстрировала положительный финансовый результат с прибылью в 1,5 млн рублей.

Совет директоров: Валерий Эфрос (председатель), Вадим Баканов, Игорь Селиванов, Николай Деревянкин, Михаил Парфентьев.

Правление: Михаил Парфентьев (председатель), Игорь Постнов, Надежда Уфимцева, Лариса Варлакова, Артем Курзанов, Александр Яхнин.

