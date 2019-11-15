ЦБ рекомендует банкам присоединиться к утвержденному институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» стандарту ипотечного кредитования и применять его положения в своей деятельности. Об этом говорится в информационном письме для кредитных организаций, текст которого опубликован в пятницу на сайте регулятора.

Банк России напоминает, что АО «ДОМ.РФ» разработало и утвердило стандарт ипотечного кредитования, который в июле этого года был в целом одобрен регулятором «как инициатива, направленная на защиту интересов участников кредитных отношений и повышение качества кредитных продуктов». Разработка стандарта проводилась в рамках реализации федерального проекта «Ипотека».

​«ДОМ.РФ» утвердил стандарт ипотечного кредитования Цели стандарта — сформировать единые правила игры на ипотечном рынке с учетом баланса интересов кредиторов и заемщиков.

«Банк России позитивно оценивает ожидаемый эффект от применения стандарта в части достижения предусмотренных им целей: снижения обременительности ипотечного кредитования для заемщиков; поддержки заемщиков, испытывающих проблемы с обслуживанием кредита, обеспеченного ипотекой; повышения качества ипотечных продуктов и кредитных портфелей финансовых организаций; развития рынка ипотечного кредитования. По мнению Банка России, внедрение предусмотренных стандартом единых подходов к взаимодействию кредиторов и заемщиков принесет пользу всем участникам правоотношений в сфере ипотечного кредитования», — отмечается в информационном письме.

Банк России поддерживает разработку типовых форм документов, оформляемых при ипотечном кредитовании, и считает, что унификация документов не только упростит заемщикам сопоставление предложений различных кредиторов, но и облегчит оборот закладных и придаст дополнительный стимул развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

По мнению регулятора, «стандартизация отношений по сопровождению и секьюритизации ипотечных кредитов (займов) и внедрение социально ответственных норм поведения для их участников также способны оказать положительный эффект на рынок ипотечного кредитования в целом».

Присоединение кредитных организаций к стандарту носит рекомендательный характер: банки, разделяющие предусмотренные стандартом правила по организации процесса ипотечного кредитования и порядку взаимодействия между заемщиками и кредиторами, вправе добровольно присоединиться к стандарту, напоминают в Центробанке.

«В целях повышения уровня доверия к финансовому рынку Российской Федерации Банк России предлагает кредитным организациям рассмотреть вопрос о присоединении к стандарту для применения его положений в своей деятельности», — говорится в обращении к банкам.



Стандарт ипотечного кредитования , а также перечень присоединившихся к нему участников ипотечного рынка опубликованы на сайте «ДОМ.РФ». Из кредитных организаций к стандарту уже присоединились Банк ДОМ.РФ, Абсолют Банк, банк «Финсервис», Земский Банк, Автоградбанк, Плюс Банк, Алтайкапиталбанк, «Хлынов», «Левобережный», Алмазэргиэнбанк, «Венец», «Элита», «Вологжанин», Интерпрогрессбанк, Роскосмосбанк, Солид Банк, Углеметбанк, Уралпромбанк, Почтобанк, Металлинвестбанк, Ижкомбанк. Также в списке значится Чувашкредитпромбанк, но у него в ноябре была отозвана лицензия.

