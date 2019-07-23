«ДОМ.РФ» утвердил стандарт ипотечного кредитования, одобренный Банком России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Стандарт был в целом также одобрен Банком России как инициатива, направленная на развитие рынка ипотечного кредитования, защиту интересов участников кредитных отношений и повышение качества кредитных продуктов. По мнению ЦБ РФ, предусмотренные стандартом единые подходы по взаимодействию между кредиторами и заемщиками принесут пользу всем участникам правоотношений, возникающих в сфере ипотечного кредитования, в том числе ограничат возможности для злоупотреблений по отношению к ипотечным заемщикам», — говорится в релизе.



Как инструмент развития ипотечного рынка стандарт носит рекомендательный характер и включает в себя, в частности, основные требования к участникам и условиям сделки ипотечного кредитования, андеррайтингу, типовые формы кредитно-обеспечительной документации, стандарт сервисного обслуживания ипотечных кредитов и документацию для стандартной сделки секьюритизации.

Цели стандарта — сформировать единые правила игры на ипотечном рынке с учетом баланса интересов кредиторов и заемщиков, предложить рынку механизм поддержки качества ипотечных портфелей, способствовать развитию рынка ипотечных ценных бумаг.

Документ предусматривает, что заявки кредиторов о присоединении будут направляться в «ДОМ.РФ», и присоединившиеся к стандарту финансовые организации в ближайшей перспективе начнут следовать данным рекомендациям. В настоящее время «ДОМ.РФ» прорабатывает вопрос присоединения к стандарту крупнейших игроков рынка с учетом полученных с их стороны комментариев.

В целом внедрение и популяризация стандарта призваны способствовать повышению качества кредитных портфелей и снижению затрат на проведение сделок как для кредитора, так и для заемщика, а также повышению доверия граждан к ипотечному кредитованию как к основному способу решения жилищного вопроса и к банковской системе в целом.

