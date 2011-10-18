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Кредитные карты Уралпромбанк

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2 кредитные карты

Visa Classic — Уралпромбанк
Кредитная
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27,5% до 150 000 до 62 дней требуется
см. условия
Visa Electron — Уралпромбанк
Кредитная Electron
Visa Electron
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27,5% до 150 000 до 62 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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