2 кредитные карты

Кредитная Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 27,5% до 150 000 до 62 дней требуется

см. условия Кредитная Electron Visa Electron Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 27,5% до 150 000 до 62 дней требуется

см. условия

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.