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Потребительские кредиты Уралпромбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Уралпромбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

5 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,50% до 200 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,00% до 150 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 15,00% от 10 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,50% до 3 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,50% до 200 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Уралпромбанке
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Уралпромбанк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту Уралпромбанка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в Уралпромбанке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении Уралпромбанка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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