Кредитная карта 100 дней Mastercard Platinum
- ставка от 11,99% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание от 5 490 до 6 990 ₽
- Mastercard Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- 5 490 руб. при наличии кредитного предложения
- 6 990 руб. для новых клиентов
0% до 50 000 руб. в месяц, далее 3,9%, мин. 300 руб.
0% до 50 000 руб. в месяц, далее 3,9%, мин. 300 руб.
0% до 50 000 руб. в месяц, далее 3,9%, мин. 300 руб.
0% до 50 000 руб. в месяц, далее 3,9%, мин. 300 руб.
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых на сумму просроченной задолженности;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров);
- экстренные выдача наличных и перевыпуск карты за рубежом – бесплатно;
- возможна доставка карты курьером
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
3% от суммы задолженности
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода осуществляется по желанию клиента
- не требуется
- постоянная
- длительный льготный период на все операции, включая снятие наличных;
- возможна выдача кредитной карты по двум документам
- высокая стоимость обслуживания;
- мин. процентная ставка и действует только для льготных категорий заемщиков;
- доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «100 дней» с лимитом 5 000 руб. беспроцентный период составит до 100 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 444 руб., процентная ставка от 11.99% годовых , переплата за период — 328 руб. , годовое обслуживание: 5 490 - 6 990 руб.
Предложения месяца
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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