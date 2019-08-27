от 11,99% - для клиентов банка, от 14,99% годовых - для заемщиков с положительной кредитной историей

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «100 дней» с лимитом 5 000 руб. беспроцентный период составит до 100 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 444 руб., процентная ставка от 11.99% годовых , переплата за период — 328 руб. , годовое обслуживание: 5 490 - 6 990 руб.