Альфа-Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

В 2014 году Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка «Балтийский». Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов по результатам инспекции финансового учреждения в 2014 году. В результате победы на тендере в августе 2014 года ЦБ объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Таким образом, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошло ПАО «Балтийский Банк». Стоит отдельно отметить, что это единственная кредитная организация, взятая Альфа-Банком на санацию, с кризиса 2008 года, когда ему досталась «Северная Казна». Изначально, согласно информации, публиковавшейся в СМИ, на санацию помимо «Альфы» претендовали «Открытие», МДМ Банк, Бинбанк, Внешпромбанк и Новикомбанк. На оздоровление Балтийского Банка, ставшее необходимым в результате затяжного конфликта его собственников, был выделен десятилетний кредит от АСВ по ставке 0,51% на 57,4 млрд рублей. Эти средства АСВ предоставил ЦБ. План оздоровления банка предполагает, что до 2020 года он будет присоединен к Альфа-Банку. Для этого уставный капитал Балтийского Банка будет уменьшен до 1 рубля, а затем в результате проведенной рекапитализации Альфа-Банк станет основным акционером санируемого банка. Уменьшение капитала до 1 рубля предусмотрено законом о санации.

По состоянию на 2 октября 2018 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп»* Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).

Основными дочерними банками российского Альфа-Банка являются Amsterdam Trade Bank N. V. (Нидерланды), АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) и уже упоминавшийся Балтийский Банк.

АО «Альфа-Банк» — универсальный банк, обслуживающий по состоянию на 30 июня 2018 года более 500 тыс. корпоративных и 15,8 млн частных клиентов. По последним доступным данным, количество офисов банка превышало 700 подразделений, количество сотрудников превышало 24 тыс. человек. Широкая сеть собственных банкоматов банка дополняется банкоматами банков-партнеров (Бинбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития), в которых клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные на тех же условиях, что и в своем банке.

Альфа-Банк осуществляет свое развитие как универсальный фининститут по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес, малый и средний бизнес, торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг, розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы обслуживания). Банк участвует в программе Министерства сельского хозяйства РФ по льготному кредитованию предприятий АПК.

Клиентами банка являются финансовые и инвестиционные компании, предприятия торговли и коммерции, производства и строительства, топливно-энергетического и нефтегазового сектора, государственные и общественные организации. Среди клиентов и заемщиков были замечены такие компании, как ОАО «АК «Алроса», ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа», ООО «Спортмастер», ОАО Назаровская ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК), ОАО «Нижфарм», «Макфа», ООО «Альфа-Лизинг», ЗАО «Моспромстрой», ЗАО ССМО «Ленспецсму», ООО «Элемент лизинг», ОАО «Интер РАО», ОАО «Мосэнергосбыт», «ТДЛ Текстиль», НПК «Объединенная вагонная компания», ОАО «Проектный институт «Южпроекткоммунстрой», ГК «Степь» (сельскохозяйственное подразделение АФК «Система»), ГК «ТАИФ», ЗАО «Новгородский металлургический завод» и ОАО «Александринская горнорудная компания» (предприятия группы РМК), золотодобывающая компания Highland Gold Mining Ltd., ЛК «Трансфин-М», Евраз, компания «Рольф», ПАО «ВымпелКом», авиакомпания S7 и др.

С начала 2018 года объем нетто-активов банка увеличился на 18,1%, составив к началу октября 2018 года 3,2 трлн рублей. В пассивах основной причиной роста валюты баланса стало увеличение объема клиентских средств, в первую очередь корпоративных клиентов (+20,7%). Вклады населения продемонстрировали также заметный относительный прирост (+16,1%), хотя и несколько меньшее увеличение в абсолютном выражении. Прочие статьи пассивов также показали уверенную положительную динамику, в том числе выпущенные облигации и векселя (+31,5%), собственный капитал (+27,0%), привлеченные МБК (+21,6%) и остатки контрагентов по счетам лоро (+19,3%). В части активов наибольший рост в абсолютном выражении продемонстрировали кредитный портфель (+20,1%) и портфель ценных бумаг (+68,6%). Для наращивания активов по данным статьям банк помимо привлеченной ликвидности использовал также высоколиквидные запасы, сократившиеся на 17,2%, и средства от погашения части портфеля выданных МБК (-23,4%).

Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована и на 37,4% представлена средствами корпоративных клиентов. Еще 29,7% составляют средства физлиц, 6,2% приходится на средства банков (в основном МБК от коммерческих организаций) и еще 0,6% — на остатки по лоро-счетам, порядка 10,5% формирует собственный капитал, выпущенные облигации и векселя — 3,1%. Клиентская база банка большая, в основном представлена компаниями девелопмента, торговли и производства. Платежная динамика клиентской базы высокая, обороты по счетам клиентов в последние месяцы исследуемого периода составляли 4,5—5,5 трлн рублей ежемесячно. Зависимость от средств физических лиц оценивается как умеренная. Уровень концентрации консервативный: по состоянию на 30 июня 2018 года на десять крупнейших вкладчиков приходилось 10,3% от общей суммы средств клиентов (12,9% на конец 2017 года).

Капитал банка, рассчитанный по методике ЦБ, на отчетную дату составлял 425,5 млрд рублей, показав рост на 27,0% по сравнению с началом 2018 года за счет полученной прибыли и увеличения объема бессрочных субординированных займов, включаемых в состав основного капитала.

Основу нетто-активов формирует кредитный портфель (59,4%), еще 17,7% приходится на портфель ценных бумаг, высоколиквидные активы (преимущественно остатки на корсчетах и в кассе) и размещенные МБК составляют 5,8% и 6,9% соответственно.

Кредитный портфель банка — 1,9 трлн рублей, за рассмотренный период продемонстрировал рост на 20,1% (+324,1 млрд рублей в абсолютном выражении). В составе портфеля 80% ссуд представлено корпоративными займами, остальное — розница.

Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, преобладает доля кредитов со сроком погашения свыше одного года. Уровень просроченной задолженности на отчетную дату составил 5,9% (на начало 2018 года — 7,6%), что является средним показателем по рынку. Уровень резервирования по портфелю консервативный, составляет 9,3% (на начало периода показатель достигал 11,6%), что полностью покрывает просрочку. Кредитный портфель обеспечен залогом имущества чуть более чем на половину — 52,4% (в начале 2018 года — 51%), что является недостаточным уровнем обеспечения. Уровень концентрации по портфелю умеренный: по данным на 30 июня 2018 года, на десять крупнейших заемщиков приходилось 23,8% от общей суммы всех выданных кредитов до вычета резервов (на начало 2018 года — 26,3%).

Согласно промежуточной финансовой отчетности, отраслевая структура ссудной задолженности на 1 октября 2018 года была на 18,7% представлена розничными кредитами, 11,2% формировала нефтяная промышленность, 10,0% — финансовые компании, 13,0% — коммерческая недвижимость, 8,6% — финансовые и инвестиционные компании, 8,03% — банки и НКО, 7,8% — строительство, 6,2% — торговля товарами потребительского назначения и др.

Портфель ценных бумаг — 560 млрд рублей, за анализируемый период увеличился на 68,6%. В составе портфеля 98,5% вложено в облигации, оставшаяся доля преимущественно акции российских компаний. В последние месяцы в залоге по сделкам РЕПО находилось не более 10% бумаг на отчетные даты, внутримесячные обороты по операциям РЕПО составляли порядка 70—270 млрд рублей, что совсем немного для банка подобного размера.

Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке межбанковских кредитов, где занимает в последнее время позицию нетто-кредитора (1,5—3,0 трлн рублей в месяц с начала 2018 года), хотя обороты по привлечению ликвидности также весьма заметные (немногим менее 1 трлн рублей). Отдельно стоит отметить высокую активность банка на валютном рынке Forex: обороты по конверсионным операциям достигают 10—15 трлн рублей.

По итогам января — сентября 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 80,6 млрд рублей по РСБУ, что более чем в восемь раз превышает результат за аналогичный период 2017 года. За весь 2017 год чистая прибыль составила 50,7 млрд рублей. Резкое увеличение прибыли в 2018 году по сравнению с показателем за период в предыдущем году во многом обусловлено чистыми доходами от операций с иностранной валютой и чистыми доходами от расчетных (беспоставочных) срочных сделок.

Совет директоров: Петр Авен (председатель), Владимир Верхошинский, Артем Леонтьев, Олег Сысуев, Эндрю Бакстер, Андрей Косогов, Алексей Марей, Михаил Фридман, Оскар Хартманн.

Правление: Андрей Соколов (председатель), Владимир Верхошинский, Михаил Гришин, Максим Першин, Алексей Чухлов, Денис Осин.

* «Альфа-Групп» ведет деятельность в таких сферах экономики, как коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, водоснабжение и водоотведение, производство и реализация минеральной воды, а также специальные инвестиционные ситуации. Основные владельцы — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Помимо банковского бизнеса (в России, странах СНГ и Нидерландах) консорциум «Альфа-Групп» контролирует или владеет крупными долями в компаниях: Группа «АльфаСтрахование» (сбор страховых премий по итогам 2017 года — 126 млрд рублей без учета ОМС), УК «Альфа Капитал» (активы под управлением на 31 декабря 2017 года — 241,5 млрд рублей), Alfa Asset Management (Europe S. A. (компания по управлению активами частных и корпоративных клиентов в Европе), A1 (инвестиционная компания), X5 Retail Group (продуктовая розница), ГК «Росводоканал», IDS Borjomi International (крупнейший производитель минеральной воды в России, Украине, Грузии и странах СНГ и Прибалтики). На 31 декабря 2017 года в консорциуме было задействовано более 300 тыс. сотрудников.

