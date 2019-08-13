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Бесплатные карты в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Обзор программ финансирования

Оформить бесплатную кредитную карту в банке Тинькофф Банк очень просто. Портал banki.ru значительно упрощает процедуры выбора и подачи заявки. Весь процесс редко отнимает больше рабочего дня — и сразу после его завершения клиент может делать покупки. Но при поиске подходящей программы сотрудничества стоит обращать и на другие особенности, которые становятся принципиальными отличиями.

Рассрочка

Главная особенность такого предложения — отсутствие процентной ставки. Неужели стоимости обслуживания достаточно для компенсации всех расходов банка и получения прибыли? Нет — основная выгода достигается благодаря сотрудничеству с другими представителями крупного бизнеса — сетями магазинов, турагентствами, автодилерами и прочими. Клиент действительно минимизирует расходы — но только при покупке товаров и оплате услуг в строго определенных местах.

Бонусные программы

Основная ценность некоторых финансовых инструментов — возможность накопления особых баллов. Они подходят не только для снижения стоимости покупок, но и для получения дополнительных привилегий. Среди популярных преимуществ, предоставляемых заемщикам, стоит назвать:

  • услуги персонального менеджера;
  • консьерж-сервис;
  • круглосуточные консультации;
  • первоочередный выбор мест в самолетах и поездах;
  • скидки и подарки от известных брендов.

    • Кешбэки

    Эти сервисы похожи на описанные выше программы, но имеют одно важное отличие. При покупках клиент накапливает деньги, а не абстрактные бонусы. Будьте внимательны — они подходят только для оплат, но не для погашения задолженности. Величина возмещения достигает максимума при проведении маркетинговых акций — в этот период можно компенсировать до 30–50 % расходов.

    Эксклюзивные предложения

    Портал banki.ru не только помогает в подборе выгодных услуг, но и разрабатывает собственные расчетные инструменты в сотрудничестве с ведущими российскими банками. Их преимущества — уменьшенная стоимость обслуживания, сниженные процентные ставки и улучшенные условия кешбэка. Многие из них вовсе аннулируют взносы за обслуживание в первый год. Это делает финансирование действительно удобным для людей, которые стремятся решить неотложные денежные проблемы. Подробнее о подобных банковских продуктах можно прочитать на страницах нашего сайта.