Бесплатные карты в банке Тинькофф Банк

Обзор программ финансирования

Оформить бесплатную кредитную карту в банке Тинькофф Банк очень просто. Портал banki.ru значительно упрощает процедуры выбора и подачи заявки. Весь процесс редко отнимает больше рабочего дня — и сразу после его завершения клиент может делать покупки. Но при поиске подходящей программы сотрудничества стоит обращать и на другие особенности, которые становятся принципиальными отличиями.

Рассрочка

Главная особенность такого предложения — отсутствие процентной ставки. Неужели стоимости обслуживания достаточно для компенсации всех расходов банка и получения прибыли? Нет — основная выгода достигается благодаря сотрудничеству с другими представителями крупного бизнеса — сетями магазинов, турагентствами, автодилерами и прочими. Клиент действительно минимизирует расходы — но только при покупке товаров и оплате услуг в строго определенных местах.

Бонусные программы

Основная ценность некоторых финансовых инструментов — возможность накопления особых баллов. Они подходят не только для снижения стоимости покупок, но и для получения дополнительных привилегий. Среди популярных преимуществ, предоставляемых заемщикам, стоит назвать:

услуги персонального менеджера;

консьерж-сервис;

круглосуточные консультации;

первоочередный выбор мест в самолетах и поездах;

скидки и подарки от известных брендов.

Кешбэки

Эти сервисы похожи на описанные выше программы, но имеют одно важное отличие. При покупках клиент накапливает деньги, а не абстрактные бонусы. Будьте внимательны — они подходят только для оплат, но не для погашения задолженности. Величина возмещения достигает максимума при проведении маркетинговых акций — в этот период можно компенсировать до 30–50 % расходов.

Эксклюзивные предложения

Портал banki.ru не только помогает в подборе выгодных услуг, но и разрабатывает собственные расчетные инструменты в сотрудничестве с ведущими российскими банками. Их преимущества — уменьшенная стоимость обслуживания, сниженные процентные ставки и улучшенные условия кешбэка. Многие из них вовсе аннулируют взносы за обслуживание в первый год. Это делает финансирование действительно удобным для людей, которые стремятся решить неотложные денежные проблемы. Подробнее о подобных банковских продуктах можно прочитать на страницах нашего сайта.