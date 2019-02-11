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бесконтактные платежи (Бесконтакт) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 1 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3%, мин. 50 руб. - до 1 500 000 руб. в месяц, свыше 5% Снятие наличных в ПВН банка 3%, мин. 50 руб. - до 50 000 руб. в день, свыше 5% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 50 руб. - до 1 500 000 руб. в месяц, свыше 5% Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 50 руб. - до 1 500 000 руб. в месяц, свыше 5% Лимиты по операциям 1 500 000 руб. в месяц - расходный лимит Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

штраф за несанкционированный перерасход средств - 45% годовых;

пени за несвоевременное погашение обязательного ежемесячного платежа за каждый день просрочки - 18,25% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита до 750 000 руб. - для сотрудников бюджетной сферы от 50 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 61 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит для клиентов, получающих зарплату на счет в банке - 20%, для клиентов не получающих заработную плату на счет в банке - 21%; при наличии положительной истории в иных банках ставка уменьшается на 0,5% от 20% до 21% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 65 лет

для женщин: от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ перечень предоставляемых документов заемщика: паспорт гражданина РФ;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

справка с места работы о размере дохода по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 3 (три) месяца;

копия трудовой книжки, заверенная работодателем; Военнослужащие, государственные служащие, имеющие специальное звание или классный чин, в том числе служащие МЧС, ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы, в случае отсутствия справки с места работы по форме 2-НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенной работодателем, предоставляют: справку о доходе в свободной форме, заверенную работодателем;

копию контракта или справку с места работы со штампом организации, с указанием занимаемой должности и стажа работы Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

отсутствие платы за первый год обслуживания Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 11.02.2019 13:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.