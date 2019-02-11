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Мир возможностейсистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная «Мир возможностей» — Россия
Основные характеристики
- ставка от 20% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 61 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 1 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 50 руб. - до 1 500 000 руб. в месяц, свыше 5%
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 50 руб. - до 50 000 руб. в день, свыше 5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 50 руб. - до 1 500 000 руб. в месяц, свыше 5%
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 50 руб. - до 1 500 000 руб. в месяц, свыше 5%
Лимиты по операциям
1 500 000 руб. в месяц - расходный лимит
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- штраф за несанкционированный перерасход средств - 45% годовых;
- пени за несвоевременное погашение обязательного ежемесячного платежа за каждый день просрочки - 18,25% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 300 000 ₽
до 750 000 руб. - для сотрудников бюджетной сферы
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 61 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 20% до 21%
для клиентов, получающих зарплату на счет в банке - 20%, для клиентов не получающих заработную плату на счет в банке - 21%; при наличии положительной истории в иных банках ставка уменьшается на 0,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 65 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
перечень предоставляемых документов заемщика:
- паспорт гражданина РФ;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- справка с места работы о размере дохода по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 3 (три) месяца;
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
Военнослужащие, государственные служащие, имеющие специальное звание или классный чин, в том числе служащие МЧС, ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы, в случае отсутствия справки с места работы по форме 2-НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенной работодателем, предоставляют:
- справку о доходе в свободной форме, заверенную работодателем;
- копию контракта или справку с места работы со штампом организации, с указанием занимаемой должности и стажа работы
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за первый год обслуживания
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
11.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мир возможностей» в 49 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- Сайт
- www.abr.ru
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