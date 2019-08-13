Бесплатные карты в Совкомбанке

Выбираем источник финансирования: основные параметры

Портал banki.ru упрощает сотрудничество с банками. На его страницах можно тщательно изучить условия сотрудничества и выбрать лучшее предложение, потратив всего несколько минут. После останется только нажать одну кнопку, чтобы перейти к оформлению бесплатной кредитной карты в Совкомбанке. Наша команда также публикует полезные материалы, значительно облегчающие поиск. Мы расскажем о показателях, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Процентная ставка

Эта цифра служит отправной точкой, ведь она отображает расходы клиента. Сегодня финансирование предоставляется под 15–25 %. Конечно, деньги для покупки автомобиля, квартиры или бытовой техники выдаются под меньший процент. Однако при получении электронного платежного средства клиенту не нужно собирать внушительные пакеты документов и согласовывать покупку с представителями банка.

Льготный период

В течение установленного срока заемщик полностью освобождается от процентных платежей. Грамотное управление личными финансами позволяет вовсе избежать расходов. Обычно продолжительность этого периода достигает 30–100 дней. Исключение составляют только специальные программы рассрочки. Они позволяют пользоваться деньгами в течение нескольких лет, но при условии сотрудничества с партнерами банка.

Стоимость обслуживания

Слово «бесплатный» обычно относится только к комиссионным за выпуск банковского продукта. В период проведения маркетинговых акций также выпускаются финансовые инструменты с нулевыми платежами в первый год. После этого приходится делать регулярные взносы — до 2–3 тысяч рублей в год при оформлении базовых версий или 15–40 тыс. при выборе премиальных программ.

Лимит

На сайте banki.ru представлена теоретически возможная сумма займа. Реальная цифра рассчитывается для каждого клиента индивидуально. На ее величину влияет множество факторов, включая:

возраст и место трудоустройства человека;

продолжительность сотрудничества с банком;

наличие дополнительных услуг — например, депозитов, мультивалютных счетов и прочих;

способ подтверждения дохода.

Популярность

В этой колонке указывается количество заявок, поданных за последние 30 дней. Показатель косвенно отображает качество обслуживания и выгоду — ведь довольный заемщик наверняка порекомендует понравившуюся услугу друзьям, коллегам и родственникам.