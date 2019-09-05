Бесплатные карты в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
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Можно больше 123 дня
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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Что нужно знать о быстром финансировании?

Портал banki.ru предлагает посетителям удобный каталог, позволяющий сортировать актуальные предложения по ключевым параметрам — процентным ставкам, стоимости обслуживания, продолжительности льготного периода и лимитам. Это помогает выбирать и оформлять бесплатные кредитные карты в ВТБ за считанные минуты. На сайте также публикуется дополнительная информация, которая будет полезной для заемщиков.

Комиссионные

Статьи расходов не ограничиваются процентами и ежемесячными взносами за обслуживания продукта. Банки часто взимают платежи за совершение следующих операций:

  • снятие наличных;
  • перечисление на другой счет;
  • подключение СМС-информирования;
  • использование специальных приложений (новостей, гидов для путешественников, сравнения цен и прочих).

    • Эти суммы кажутся малозначительными. Однако внимательное изучение статистики показывает, что в течение года они становятся по-настоящему внушительными.

    Ограничения

    Для защиты от мошенничества финансовая организация устанавливает лимиты транзакций день или месяц. Иногда их можно изменить при помощи терминала, мобильного приложения или веб-сервиса. Однако перед совершением большой покупки или перед посещением дорогого курорта стоит задаться вопросом — сколько денег я смогу потратить?

    Кешбэк

    Этот сервис позволяет получать прибыль от финансирования! Он компенсирует часть расходов — обычно до 2–3 %. При участии в маркетинговых акциях возмещение будет намного больше — до 20–30 %. Средства накапливаются на отдельном счету. Они могут использоваться только для покупок и не учитываются при погашении задолженности.

    Бонусная программа

    Суть такого проекта похожа на описанный выше сервис, но клиент накапливает особые баллы при сотрудничестве с партнерами банка — например, сетями супермаркетов, магазинами электроники, отелями и турагентствами. Бонусы предназначаются не только для уменьшения стоимости покупок. При достижении определенного количества они предоставляют заемщику множество привилегий — вплоть до приоритета при выборе мест в самолете и участия в закрытых распродажах. Нужно отметить, что баллы действительны в течение определенного периода времени — от пары месяцев до 2–3 лет. После истечения установленного срока они безвозвратно списываются со счета.

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