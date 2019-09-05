Бесплатные карты в ВТБ

Что нужно знать о быстром финансировании?

Портал banki.ru предлагает посетителям удобный каталог, позволяющий сортировать актуальные предложения по ключевым параметрам — процентным ставкам, стоимости обслуживания, продолжительности льготного периода и лимитам. Это помогает выбирать и оформлять бесплатные кредитные карты в ВТБ за считанные минуты. На сайте также публикуется дополнительная информация, которая будет полезной для заемщиков.

Комиссионные

Статьи расходов не ограничиваются процентами и ежемесячными взносами за обслуживания продукта. Банки часто взимают платежи за совершение следующих операций:

снятие наличных;

перечисление на другой счет;

подключение СМС-информирования;

использование специальных приложений (новостей, гидов для путешественников, сравнения цен и прочих).

Эти суммы кажутся малозначительными. Однако внимательное изучение статистики показывает, что в течение года они становятся по-настоящему внушительными.

Ограничения

Для защиты от мошенничества финансовая организация устанавливает лимиты транзакций день или месяц. Иногда их можно изменить при помощи терминала, мобильного приложения или веб-сервиса. Однако перед совершением большой покупки или перед посещением дорогого курорта стоит задаться вопросом — сколько денег я смогу потратить?

Кешбэк

Этот сервис позволяет получать прибыль от финансирования! Он компенсирует часть расходов — обычно до 2–3 %. При участии в маркетинговых акциях возмещение будет намного больше — до 20–30 %. Средства накапливаются на отдельном счету. Они могут использоваться только для покупок и не учитываются при погашении задолженности.

Бонусная программа

Суть такого проекта похожа на описанный выше сервис, но клиент накапливает особые баллы при сотрудничестве с партнерами банка — например, сетями супермаркетов, магазинами электроники, отелями и турагентствами. Бонусы предназначаются не только для уменьшения стоимости покупок. При достижении определенного количества они предоставляют заемщику множество привилегий — вплоть до приоритета при выборе мест в самолете и участия в закрытых распродажах. Нужно отметить, что баллы действительны в течение определенного периода времени — от пары месяцев до 2–3 лет. После истечения установленного срока они безвозвратно списываются со счета.