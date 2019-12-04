Бесплатные кредитные карты в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|0 - 1 490
|нет
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1 361 заявка
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Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|0 - 1 490
|нет
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285 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Преимущества быстрого финансирования
Еще 10 лет назад получение заемных средств было сложным процессом — клиентам приходилось собирать множество документов и несколько дней ожидать решения. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в Альфа-Банке, потратив полчаса на все формальные процедуры. Решение принимается за пару минут, а выдача платежного средства обычно происходит в конце рабочего дня. Быстрое оформление — не единственное достоинство такой услуги. Другие плюсы следует рассмотреть более подробно.
Никаких ограничений
Целевые программы позволяют получать деньги для приобретения конкретного товара или оплаты услуги — например, для покупки квартиры или погашения счетов за образование. Здесь подобные условности отсутствуют. Клиент волен самостоятельно распоряжаться средствами в пределах установленного лимита. Ему не придется часто пользоваться банкоматами, снимая наличные — электронные расчетные средства принимаются десятками тысяч магазинов, ресторанов и других предприятий на территории страны.
Дополнительная выгода
Удивительно, но займы могут приносить прибыль. Для этого следует воспользоваться кешбэком — сервисом, позволяющим компенсировать часть затрат. Величина такой компенсации варьируется от 1 до 50 %. Чтобы получить наибольший доход, следует регулярно просматривать каталог специальных предложений на сайте банка.
Бонусные программы очень похожи. Однако они предполагают накопление баллов, которые можно тратить на уменьшение стоимости покупок и получение дополнительных привилегий. Чаще всего они создаются в сотрудничестве со следующими компаниями:
Умело пользуясь этими сервисами и льготным периодом, можно сократить расходы до нуля, и уменьшить нагрузку на семейный бюджет.
Максимальное удобство
Современные технологии позволяют обходиться без лишних затрат времени. Для выбора подходящей финансовой программы и подачи заявки не обязательно ехать в офис банка. Достаточно воспользоваться любым устройством, имеющим доступ к интернету — подойдет даже смартфон. Скоринговые системы не требуют сбора документов — они получают все необходимые сведения из открытых источников. Только при выдаче большой суммы банк запросит справку о доходах.