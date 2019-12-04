Бесплатные кредитные карты в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 0 - 1 490 нет
1 361 заявка
Mastercard Standard
 от 11,99% до 500 000 до 100 0 - 1 490 нет
285 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Citi Select
Ситибанк
от 10,9% годовых
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100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Спасибо Совкомбанку!!!
Оценка: 5 Проверяется
Первый год пользуюсь картой Халва. Сейчас меня все устраивает. Поначалу была загвоздка в оформлении. Месяц пыталась оформить через интернет по ссылке друга, меня кормили обещаниями... Весь отзыв
Получение кредитной карты
Оценка: 5 Проверяется
Обратился в отделение Открытие на Фрунзе,100 в г.Самара за кредитной картой, слышал,что можно получить быстро кредитную карту без справок о доходах, карта просто срочно нужна была... Весь отзыв
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Преимущества быстрого финансирования

Еще 10 лет назад получение заемных средств было сложным процессом — клиентам приходилось собирать множество документов и несколько дней ожидать решения. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в Альфа-Банке, потратив полчаса на все формальные процедуры. Решение принимается за пару минут, а выдача платежного средства обычно происходит в конце рабочего дня. Быстрое оформление — не единственное достоинство такой услуги. Другие плюсы следует рассмотреть более подробно.

Никаких ограничений

Целевые программы позволяют получать деньги для приобретения конкретного товара или оплаты услуги — например, для покупки квартиры или погашения счетов за образование. Здесь подобные условности отсутствуют. Клиент волен самостоятельно распоряжаться средствами в пределах установленного лимита. Ему не придется часто пользоваться банкоматами, снимая наличные — электронные расчетные средства принимаются десятками тысяч магазинов, ресторанов и других предприятий на территории страны.

Дополнительная выгода

Удивительно, но займы могут приносить прибыль. Для этого следует воспользоваться кешбэком — сервисом, позволяющим компенсировать часть затрат. Величина такой компенсации варьируется от 1 до 50 %. Чтобы получить наибольший доход, следует регулярно просматривать каталог специальных предложений на сайте банка.

Бонусные программы очень похожи. Однако они предполагают накопление баллов, которые можно тратить на уменьшение стоимости покупок и получение дополнительных привилегий. Чаще всего они создаются в сотрудничестве со следующими компаниями:

  • отелями и турагентствами;
  • авиакомпаниями и наземными перевозчиками;
  • интернет-магазинами и разработчиками онлайн-игр;
  • сетями супермаркетов и магазинов электроники.

    • Умело пользуясь этими сервисами и льготным периодом, можно сократить расходы до нуля, и уменьшить нагрузку на семейный бюджет.

    Максимальное удобство

    Современные технологии позволяют обходиться без лишних затрат времени. Для выбора подходящей финансовой программы и подачи заявки не обязательно ехать в офис банка. Достаточно воспользоваться любым устройством, имеющим доступ к интернету — подойдет даже смартфон. Скоринговые системы не требуют сбора документов — они получают все необходимые сведения из открытых источников. Только при выдаче большой суммы банк запросит справку о доходах.

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