бонусная программа Citi Select: за каждую покупку держателю карты начисляются бонусные единицы в размере:

1,5 селекта за каждые потраченные 30 руб. (+1,5 селекта за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.19-31.03.19));

обмен селектов возможен на баллы программ лояльности компаний-партнеров, промокоды компаний-партнеров, поездки от 100 руб. в любом из сервисов такси, а также на денежные средства в рамках сервиса Cash Back Pro (возврат стоимости ранее совершенных покупок в определенных категориях), курс обмена:

5 селектов = 1 руб. в категориях "Путешествия", "Кинотеатры", "Рестораны", "АЗС", "М.Видео" и "Gett";

8 селектов = 1 руб. в категории "Шопинг";

10 000 селектов = 1 000 руб. (Cash Back)

в рамках акции Платите селектами!: 11 селектов =1 руб. в категориях "Такси" и "Супермаркеты"