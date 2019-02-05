Citi Select
- ставка от 13,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 4%
- бонусная программа
- Mastercard World
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Оплата проезда в метро и наземного городского транспорта Москвы (ГУП Мосгортранс).
- до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019).
- Другое
- Для путешествий
- Супермаркеты
- Заправки
бонусная программа Citi Select: за каждую покупку держателю карты начисляются бонусные единицы в размере:
- 1,5 селекта за каждые потраченные 30 руб. (+1,5 селекта за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.19-31.03.19));
обмен селектов возможен на баллы программ лояльности компаний-партнеров, промокоды компаний-партнеров, поездки от 100 руб. в любом из сервисов такси, а также на денежные средства в рамках сервиса Cash Back Pro (возврат стоимости ранее совершенных покупок в определенных категориях), курс обмена:
- 5 селектов = 1 руб. в категориях "Путешествия", "Кинотеатры", "Рестораны", "АЗС", "М.Видео" и "Gett";
- 8 селектов = 1 руб. в категории "Шопинг";
- 10 000 селектов = 1 000 руб. (Cash Back)
в рамках акции Платите селектами!: 11 селектов =1 руб. в категориях "Такси" и "Супермаркеты"
со 2- го года - 950 руб.плата за первый год обслуживания не взимается в рамках акции "Праздник всегда с тобой" до 01.10.2019.
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется.
4,9%, мин. 490 руб.
услуга не предоставляется.
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых;
- транспортное приложение (Citi Express) - 65 руб. в месяц;
- СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц.
- операции оплаты товаров и услуг
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")
- не требуется
- постоянная
- начисление бонусных единиц за расчеты по карте;
- различные способы подтверждения дохода;
- пониженная ставка по операциям в рассрочку
- высокая комиссия за снятие наличных;
- высокая комиссия за СМС-информирование.
- льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку.
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба