Кредитные карты Фора-Банкизменить банк
7 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19,5%
|до 500 000
|—
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19,5%
|до 500 000
|—
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15,7%
|до 1 500 000
|—
|
требуется
см. условия
|доллар США
|от 15,7%
|до 25 000
|—
|
требуется
см. условия
|евро
|от 15,7%
|до 20 000
|—
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15,7%
|до 1 500 000
|до 62 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|от 15,7%
|до 25 000
|до 62 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|от 15,7%
|до 20 000
|до 62 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19,5%
|до 300 000
|до 62 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19,5%
|до 300 000
|до 62 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19,5%
|до 500 000
|—
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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