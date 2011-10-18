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Кредитные карты Фора-Банк

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7 кредитных карт

Visa Gold «Все включено» — Фора-Банк
Всё включено
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,5% до 500 000 справка 2-НДФЛ
Visa Platinum «Всё включено» — Фора-Банк
Всё включено Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,5% до 500 000 справка 2-НДФЛ
Visa Platinum «Премиальная» — Фора-Банк
Премиальная
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15,7% до 1 500 000 требуется
см. условия
доллар США от 15,7% до 25 000 требуется
см. условия
евро от 15,7% до 20 000 требуется
см. условия
Visa Platinum «Премиальная» — Фора-Банк
Премиальная с льготным периодом
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15,7% до 1 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
доллар США от 15,7% до 25 000 до 62 дней требуется
см. условия
евро от 15,7% до 20 000 до 62 дней требуется
см. условия
Mastercard Standard — Фора-Банк
С льготным периодом
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,5% до 300 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ
Mastercard Gold — Фора-Банк
С льготным периодом Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,5% до 300 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ
Mastercard Gold «Щедрое солнце» — Фора-Банк
Щедрое солнце
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19,5% до 500 000 справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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