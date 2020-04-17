Уралпромбанк снизил ставки на покупку грузовых автомобилей и спецтехники. Теперь заемщик может оформить кредит на покупку нового грузового автомобиля по ставке от 12% до 15% годовых (ранее — от 13% до 16% годовых), а на покупку б/у машины — от 16% до 20% годовых (ранее — от 18% до 21,5% годовых). Снизить ставку на 0,5 процентного пункта возможно за счет оформления личного страхования.



Ссуда может быть выдана на срок до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости нового транспортного средства и 30% — от стоимости подержанного.

Максимальная сумма кредита варьируется от 2,5 млн до 3 млн рублей.

«Следует обратить внимание на то, что в случае нарушения условий страхования по программе каско, прописанных в кредитном договоре, процентная ставка увеличится на 3 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.