Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Челябинвестбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|3 000 000
|1111 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,4%
|10 000
|777 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|100 000 000
|31 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|3 000 000
|777 дней
|
|Доллар США
|1,6%
|300
|361 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|300 000
|777 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|3 000 000
|361 день
|
|Доллар США
|1,8%
|300
|1111 дней
|Евро
|0,2%
|300
|361 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|10 000
|1111 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|3 000 000
|555 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|10 000
|777 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|100
|1111 дней
|Евро
|0,3%
|100
|1111 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|100 000
|1111 дней
|
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|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
Вклады Челябинвестбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Челябинвестбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.