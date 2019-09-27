Где найти лучшую программу кредитования?

Чтобы получить деньги в долг на выгодных условиях, не обязательно перебирать предложения десятков финансовых организаций. Достаточно открыть каталог banki.ru, где они собраны на одной странице. Здесь можно сравнить различные услуги, а также мгновенно оформить кредитную карту «Мир» от .

Наши преимущества

удобный интерфейс, совместимый с различными «настольными» и мобильными операционными системами;

наличие сервиса сортировки, значительно облегчающего отбор подходящих программ, возможность фильтрации по дополнительным услугам (длительному льготному периоду, курьерской доставке пластиковой карточки и прочим);

регулярная публикация новостей, информационных статей, инструкций и полезных советов;

возможность получения бесплатной профессиональной консультации онлайн;

удобный переход к сайтам банков, прямые ссылки на страницы электронных заявок;

описание документов, которые потребуются для начала сотрудничества.

Платежная система «Мир»

Российский сервис электронных перечислений начал работу в 2015 году. Он защитил граждан страны от проблем, связанных с блокировками и ограничениями, устанавливаемых VISA и MasterCard. С ним финансовый рынок страны стал менее зависим от иностранных компаний.

Несмотря на относительно малый «возраст», система занимает одно из лидирующих мест по уровню безопасности. Она использует новейшие программные и аппаратные средства защиты от взлома и других видов мошенничества.

Основное преимущество сервиса «Мир» — это универсальность. Согласно действующему законодательству, его платежные инструменты должны обслуживаться всеми банкоматами и POS-терминалами на территории страны. При этом комиссии за снятие наличных не предусмотрено.

Уже сегодня к программе присоединились десятки банков, причем их число увеличивается с каждым месяцем. Расширяется и сеть партнеров — к ней принадлежат как отечественные, так и зарубежные компании, работающие в самых разных отраслях.