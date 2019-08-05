снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Вездедоход» с лимитом 1 500 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 141 042 руб., процентная ставка от 22.9% годовых , переплата за период — 192 504 руб. , годовое обслуживание: 0 - 900 руб.