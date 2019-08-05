Вездедоход
- ставка от 22,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 0 до 900 ₽
- cash back до 5%
- Mastercard Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- именная / неименная;
- Samsung Pay/Google Pay
- при сумме покупок до 30 000 руб.: 3% - в категориях "Аптеки", "Рестораны и Фаст Фуд", "Одежда, Обувь", 1% - за прочие покупки;
- при сумме покупок свыше 30 000 руб.: 5% и 2% соответственно;
- макс. размер - 5 000 руб. в месяц
- бесплатно - первый год обслуживания;
- 900 руб. - со второго года;
- 900 руб. - за выпуск
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах группы ВТБ)
5,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН группы ВТБ)
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
- доставка карты Почтой России - 100 руб.;
- при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- невысокая стоимость годового обслуживания карты;
- подтверждение дохода не требуется;
- крупная сумма кредитного лимита ;
- наличие Cash Back
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- существенные санкции за пропуск платежа;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
- требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Вездедоход» с лимитом 1 500 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 141 042 руб., процентная ставка от 22.9% годовых , переплата за период — 192 504 руб. , годовое обслуживание: 0 - 900 руб.
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба