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Двойной кэшбэк

системы Мир
Мир «Двойной кэшбэк» — Промсвязьбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 990 ₽
  • бонусная программа
  • Мир «Двойной кэшбэк» — Промсвязьбанк
  • Mastercard World «Двойной кэшбэк» — Промсвязьбанк
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262 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Другое

программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте и ее пополнение, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:

  • 10% от суммы операции при использовании кредитного лимита за покупки в категориях "Рестораны", "Фастфуд", "Кино", "Такси", "Каршеринг";
  • 1% за прочие покупки;
  • 1% от суммы пополнения карты, списанной в счет погашения задолженности по карте (переводы с карт ПСБ и сторонних банков в мобильном и интернет-банке ПСБ, внесение наличных на карту в банкоматах ПСБ);
  • 300 приветственных бонусов при совершении любой покупки на сумму свыше 1 000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи карты в рамках акции "Добро пожаловать!" с 23.01.2019 по 07.04.2019 г.;
  • макс. 2 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,9% + 390 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3,9% + 390 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9% + 390 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9% + 390 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;
  • штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 15 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление баллов за пополнение карты в дополнение к баллам за покупки;
  • единая ставка по кредиту
Минусы
  • дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
07.02.2019 12:36
Оформить карту
262 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Двойной кэшбэк» в 137 городах России
6 664
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный