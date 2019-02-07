программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте и ее пополнение, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:

10% от суммы операции при использовании кредитного лимита за покупки в категориях "Рестораны", "Фастфуд", "Кино", "Такси", "Каршеринг";

1% за прочие покупки;

1% от суммы пополнения карты, списанной в счет погашения задолженности по карте (переводы с карт ПСБ и сторонних банков в мобильном и интернет-банке ПСБ, внесение наличных на карту в банкоматах ПСБ);

300 приветственных бонусов при совершении любой покупки на сумму свыше 1 000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи карты в рамках акции "Добро пожаловать!" с 23.01.2019 по 07.04.2019 г.;

макс. 2 000 баллов в месяц