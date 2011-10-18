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Кредитные карты Нейва

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2 кредитные карты

Visa Classic — Нейва
Кредитная
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15,9% до 300 000 до 51 дня не требуется
Visa Gold — Нейва
Кредитная Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15,9% до 300 000 до 51 дня не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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