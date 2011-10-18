2 кредитные карты

Кредитная Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 15,9% до 300 000 до 51 дня не требуется Кредитная Gold Visa Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 15,9% до 300 000 до 51 дня не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.