Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Связь-Банкизменить банк
1 кредитная карта
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Связь-Банка
Оценка: 5 Не засчитана
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ОБРАТИЛСЯ В "СВЯЗЬ-БАНК" г.Калуга за кредитной картой кэшбэк 7%. (очень хороший показатель). Готовился, что всё будет долго и затянуто. Ошибся - получил грамотный... Весь отзыв
Оценка: 5
Хочу поблагодарить сотрудников банка в отделении г. Краснодар за неравнодушное отношение к клиентам.
Мне пошли навстречу и отменили начисленную комиссию 600 р. за второй... Весь отзыв
Мне пошли навстречу и отменили начисленную комиссию 600 р. за второй... Весь отзыв
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