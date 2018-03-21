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Кредитные карты Связь-Банк

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1 кредитная карта

Visa Platinum — Связь-Банк
Cash Back
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 55 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Связь-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуйте, мы являемся партнерами Связь банка. Многократно направляли своих клиентов на одобрение ипотеки. Банк работает очень быстро и качественно. Клиенты довольны услугами... Весь отзыв
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