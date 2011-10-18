3 кредитные карты

Кредитная Mastercard Standard Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 0% до 200 000 до 52 дней не требуется Кредитная Gold Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 0% до 200 000 до 52 дней не требуется Кредитная Unembossed Mastercard Unembossed Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 0% до 200 000 до 52 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.