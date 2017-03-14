2 кредитные карты

Карта клиента Gold Visa Gold , Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 13,5% индивидуально до 50 дней не требуется доллар США 9% индивидуально до 50 дней не требуется евро 9% индивидуально до 50 дней не требуется Карта клиента Platinum Visa Platinum , Mastercard Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 13,5% индивидуально до 50 дней не требуется доллар США 9% индивидуально до 50 дней не требуется евро 9% индивидуально до 50 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.