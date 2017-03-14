Оценка:
Кредитные карты Банк Финсервисизменить банк
2 кредитные карты
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Банка Финсервис
Оценка: 5 Не засчитана
Всегда предсказуемые проценты и комиссии по кредитным картам. Все просто и понятно в ИБ. Пользовался кредиткой за границей, очень обрадовали не большие комиссии за трансграничные... Весь отзыв
Оценка: 5
Начитавшись здесь отрицательных отзывов о Финсервисе, решила все ж немного его реабилитировать.
Сотрудничаю с банком уже около года, сотрудники всегда милые и вежливые, работают... Весь отзыв
Сотрудничаю с банком уже около года, сотрудники всегда милые и вежливые, работают... Весь отзыв
7 474
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