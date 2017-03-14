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Кредитные карты Банк Финсервис

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2 кредитные карты

MasterCard Gold — Банк Финсервис
Карта клиента Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 13,5% индивидуально до 50 дней не требуется
доллар США 9% индивидуально до 50 дней не требуется
евро 9% индивидуально до 50 дней не требуется
Visa Platinum — Банк Финсервис
Карта клиента Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 13,5% индивидуально до 50 дней не требуется
доллар США 9% индивидуально до 50 дней не требуется
евро 9% индивидуально до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Банка Финсервис

Оценка: 4
Знакомство с банком началось для меня вынужденно. Зарплатное рабство хоть и отменили, но на деле попробуй поспорить с работодателем. С первых ощущений мне банк не очень понравился... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Всегда предсказуемые проценты и комиссии по кредитным картам. Все просто и понятно в ИБ. Пользовался кредиткой за границей, очень обрадовали не большие комиссии за трансграничные... Весь отзыв
Все отзывы
7 474

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