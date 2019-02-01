Справка Banki.ru

Кредитное учреждение было зарегистрировано в 2001 году как коммерческий банк «Комплекс», в мае 2006 года было переименовано в банк «Финсервис». С октября 2006 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В число основных акционеров до середины 2010 года входили Собинбанк (49%) и известная розничная сеть «Седьмой континент» (25,5%), а также ряд физлиц. В конце июля 2010 года ОАО «Седьмой континент» консолидировало 100% акций банка. Сумма сделки оценивалась в 0,5 млрд рублей. В марте 2013 года стало известно, что ОАО «Седьмой континент» свернуло банковский проект. По данным СМИ, сделка по продаже ОАО «Банк Финсервис» была официально завершена.

Согласно раскрываемой информации, на 6 ноября 2018 года основными бенефициарами кредитной организации выступают члены совета директоров Алексей Митюшов (22,58,6%) и Владимир Карташян (11,29%), а также председатель совета директоров Михаил Ботвинкин (20,57%). В числе других бенефициаров — член совета директоров Наталия Коноваленко (9,94%), которая ранее входила в состав совета директоров ОАО «Собинбанк» и являлась заместителем руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», Татьяна Свитова (7,55%), председатель правления, член совета директоров банка Димитрий Копырин (8,57%). Группа акционеров в лице Евгения Лаврова, Киры Кондрашиной и Максима Нефедова через ООО «СтройТрейд Групп» примерно в равных долях владеют пакетом акций на 19,43%.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве, сеть подразделений по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывала 13 кредитно-кассовых, пять дополнительных и один операционный офис, а также одну операционную кассу вне кассового узла. Банк присутствует в Москве и поселке Тучково Московской области, Санкт-Петербурге, Новомичуринске, Архангельске, Барнауле, Новодвинске, Астрахани, Троицке, Энгельсе, Новосибирске, Можайске, Сургуте, Салавате, Оренбурге, Рузе. По данным на 1 января 2018 года, списочная численность персонала банка составляла 380 человек (годом ранее — 344 человека). В местах присутствия банка на начало октября 2018 года функционировал 231 банкомат, из них 17 в Москве. Банк располагает собственным процессинговым центром. Помимо собственных банкоматов клиентам на льготных условиях доступна широкая сеть банкоматов в составе группы ВТБ.

Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов и предлагает им стандартный набор продуктов и услуг: электронную систему «Клиент — банк», РКО, брокерское обслуживание, торговый эквайринг, кредитование, размещение денежных средств, документарные операции, депозитарное обслуживание, факторинг, предоставление банковских гарантий, лизинг (банк владеет 100% ЛК «Финсервис Лизинг»), валютный контроль.

Частным лицам предлагаются вклады, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), интернет-банк FinOnline, брокерское обслуживание, кредитование (ипотека, потребительское и автокредитование, рефинансирование под залог недвижимости), депозитарное обслуживание, банковские карты платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide и «Мир», индивидуальные банковские сейфы, валютно-обменные операции.

За первые 11 месяцев 2018 года объем нетто-активов кредитной организации увеличился на 7,1% и на 1 декабря 2018 года составил 124,8 млрд рублей. В пассивной части основной причиной роста валюты баланса послужил приток средств корпоративных клиентов, прирост собственного капитала и привлечение межбанковских кредитов. Основной объем привлеченной ликвидности в активах был направлен на рынок межбанковского кредитования (в том числе на депозиты в ЦБ), портфель которого увеличился на 61,1%. Часть ликвидности банк также получил от продажи ценных бумаг, портфель которых на балансе сократился почти на 80%.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована и на 57,8% представлена средствами организаций и предприятий. Свыше половины средств юрлиц сформировано краткосрочными депозитами сроком до 90 дней, еще порядка 15,1% приходится на остатки по расчетным счетам, а оставшаяся часть средств распределена между депозитами различной срочности. Приток средств юрлиц обеспечил существенную часть роста валюты баланса с начала 2018 года, однако при этом банк погасил в течение исследуемого периода порядка 72% депозитов сроком от трех до шести месяцев, являвшихся на начало 2018 года одним из крупнейших источников средств юрлиц. Привлеченные МБК занимали на отчетную дату в пассивах 14,2%, еще чуть меньшую долю в 13% занимали вклады физических лиц. Межбанковские средства в полном объеме были привлечены на короткие сроки от российских контрагентов, вклады населения — в основном на сроки от одного года. Еще чуть более 6% в пассивах занимали на отчетную дату выпущенные банком векселя.

Оставшуюся часть в пассивах формировал собственный капитал. Его достаточность в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 более чем в 2,5 раза превышала минимально установленный уровень. В состав капитала по методике ЦБ включены субординированные займы по общей остаточной стоимости на 1 декабря 2019 года в 3,2 млрд рублей. Примерно треть этих средств представляла собой бессрочные «суборды», включаемые в расчет основного капитала, достаточность которого хоть и заметно ниже общей достаточности, однако также с запасом превышает установленный минимум (14% против минимального порога в 6%).

Клиентская база банка большая, платежная динамика достаточно высокая, обороты внутри месяца в 2018 году в среднем находились в диапазоне 300—400 млрд рублей. По последним доступным данным по МСФО, банк демонстрировал достаточно высокую концентрацию средств клиентов: на конец 2017 года у банка было 28 клиентов (годом ранее — 30 клиентов), объем средств каждого из которых составлял более 10% капитала. Совокупный объем данных средств составлял 62,4 млрд рублей (годом ранее — 50,0 млрд рублей), или 80,4% (годом ранее — 83,1%) совокупного объема средств клиентов (включая субординированные займы).

Лидирующую позицию в структуре активов традиционно занимает портфель выданных МБК — 67,4% от активов нетто на отчетную дату. На кредитный портфель приходится 22%, вложения в ценные бумаги занимают 5,2%, высоколиквидные активы (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ) — 5,5%. Доля статей прочих активов составляла порядка 1%.

За рассматриваемый период кредитный портфель вырос на 6,3% — до 27,0 млрд рублей на 1 декабря 2018 года. В его структуре преобладают кредиты предприятиям и организациям с долей в 83,7%. При этом рост кредитного портфеля в течение исследуемого периода был обеспечен приростом розничных ссуд (+43,1%, или +1,4 млрд рублей). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на сроки свыше трех лет, составляет почти половину всех ссуд; еще порядка 38% приходится на кредиты сроком от одного до трех. Уровень просроченной задолженности по портфелю на 1 декабря 2018 года составил 3,8% (на начало 2018 года — 4,8%). Уровень резервирования по портфелю более чем вдвое покрывает долю просрочки и находится на отметке 8,7% (на начало периода — 8,8%). Кредитный портфель на 141,5% обеспечен залогом имущества, что можно считать достаточным уровнем. Согласно данным консолидированной отчетности банка по МСФО на 30 сентября 2018 года, свыше 60% портфеля корпоративных ссуд банк классифицировал как кредиты, выданные крупным предприятиям, оставшаяся часть — малым и средним предприятиям.

Портфель ценных бумаг за исследуемый период сократился на 79,5%: если в начале 2018 года доля вложений в ценные бумаги составляла 27,1% в активах нетто, то к декабрю указанного года доля сократилась до 5,1%. Сокращение портфеля происходило за счет продажи облигаций, которые, впрочем, по-прежнему преобладают, формируя на отчетную дату 75% совокупного портфеля ценных бумаг (оставшаяся часть приходится на банковские векселя). В свою очередь, порядка 71% долговых обязательств представлено еврооблигациями. Обороты по сделкам РЕПО за последние месяцы исследуемого периода свелись к минимуму — с 16,3 млрд до 1,7 млрд рублей.

В структуре портфеля выданных МБК чуть более половины размещено в коммерческих банках (преимущественно на короткие сроки), оставшаяся часть — на депозитах в ЦБ. На рынке межбанковского кредитования банк выступает преимущественно нетто-кредитором, размещая избыточный объем ликвидности в достаточно больших суммах (300—450 млрд рублей в последние месяцы исследуемого периода). Объемы операций по привлечению не столь значительны и в среднем составляли за тот же период 37—115 млрд рублей. На рынке Forex проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям внутри месяца достаточно волатильные, с начала 2018 года находились в диапазоне 40—100 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, за 11 месяцев 2018 года банк получил прибыль в размере 1,2 млрд рублей, что превысило итог за весь 2017 год (1,1 млрд рублей).

Совет директоров: Михаил Ботвинкин (председатель), Наталия Коноваленко, Владимир Карташян, Димитрий Копырин, Алексей Митюшов.

Правление: Димитрий Копырин (председатель), Юрий Балыкин, Юрий Дьячков, Степан Иноземцев, Елена Костина, Денис Тихонов, Светлана Токарева, Матвей Фомичев, Юрий Шабалин.

Аналитический центр Банки.ру

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