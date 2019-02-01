АО «Банк Финсервис» — средний по размеру активов столичный банк. До марта 2013 года владельцем кредитной организации являлось ОАО «Седьмой континент». На текущий момент акционерами выступают физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Фондирование осуществляется преимущественно за счет средств предприятий. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования.
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Информация о банке
Банк Финсервис — универсальный коммерческий Банк, входящий в TOП-100 российских банков по размеру активов. Является участником Системы обязательного страхования вкладов (№ 953 от 11.10.2006). Осуществляет все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая кредитование и обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое и проектное финансирование, управление активами. 31 августа 2016 года АО «Банк Финсервис» получил лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. № 22-000-0-00120
Показатели
На 31 января 2017 года активы банка составили 84,9 млрд рублей. Согласно отчетности по РСБУ, собственный капитал финансовой организации составляет 6,1 млрд рублей, чистая прибыль составляет 748 млн (2016).
Общие сведения
Банк был создан в 2001 году под названием КБ «Комплекс». В мае 2006 года переименован в ООО «Банк Финсервис». 25 января 2008 года банк был преобразован из общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество (ОАО «Банк Финсервис»). В начале 2015 года Банк Финсервис меняет организационно-правовую форму и становится АО «Банк Финсервис».
В июле 2016 года в Банке Финсервис внедрен модуль «Депозитарий», входящий в программный комплекс для автоматизации работы банковского бэк-офиса на фондовом и срочном рынках. Внедрение модуля позволило Банку оптимизировать деятельность по сопровождению операций на финансовых рынках — минимизировать риски, связанные с ошибками ручного ввода данных в систему, а также разгрузить высококвалифицированных сотрудников, ответственных за депозитарные операции.
В декабря 2016 г. Банк Финсервис запускает сервис дополнительной верификации Держателей банковских расчетных карт при совершении операций в сети Интернет — MasterCard SecureCode.
31 января 2017 года АО «Банк Финсервис» разместил по закрытой подписке дополнительный выпуск акций на сумму 500 млн рублей. Уставный капитал Банка Финсервис в результате эмиссии увеличился с 2 до 2,5 млрд рублей.
Региональная сеть
Подразделения Банка представлены офисами в следующих городах России: Москве, Московская область, Санкт-Петербурге, Архангельске, Барнауле, Балаково, Ишимбай, Нижневартовск, Новодвинске, Новомичуринске, Оренбурге, Рязани, Салавате, Новосибирске. Дополнительно функционирует собственная сеть терминалов банковского самообслуживания с возможностью погашения кредитов, снятия наличных, пополнения счетов, оплаты услуг мобильной связи и коммунальных услуг, интернет, спутникового телевидения.
Собственники и руководство
Основные акционеры: Карташян Владимир Эдуардович, Митюшов Алексей Александрович и ООО «Севинвест» — по 15,8%, Коноваленко Наталия Петровна — 11,6% и ООО «Оверпас-Инвест» — 7,8%.
Председатель правления банка Копырин Димитрий Константинович — 9,2%, председатель совета директоров банка Ботвинкин Михаил Юрьевич — 24%.
Кредитное учреждение было зарегистрировано в 2001 году как коммерческий банк «Комплекс», в мае 2006 года было переименовано в банк «Финсервис». С октября 2006 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В число основных акционеров до середины 2010 года входили Собинбанк (49%) и известная розничная сеть «Седьмой континент» (25,5%), а также ряд физлиц. В конце июля 2010 года ОАО «Седьмой континент» консолидировало 100% акций банка. Сумма сделки оценивалась в 0,5 млрд рублей. В марте 2013 года стало известно, что ОАО «Седьмой континент» свернуло банковский проект. По данным СМИ, сделка по продаже ОАО «Банк Финсервис» была официально завершена.
Согласно раскрываемой информации, на 6 ноября 2018 года основными бенефициарами кредитной организации выступают члены совета директоров Алексей Митюшов (22,58,6%) и Владимир Карташян (11,29%), а также председатель совета директоров Михаил Ботвинкин (20,57%). В числе других бенефициаров — член совета директоров Наталия Коноваленко (9,94%), которая ранее входила в состав совета директоров ОАО «Собинбанк» и являлась заместителем руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», Татьяна Свитова (7,55%), председатель правления, член совета директоров банка Димитрий Копырин (8,57%). Группа акционеров в лице Евгения Лаврова, Киры Кондрашиной и Максима Нефедова через ООО «СтройТрейд Групп» примерно в равных долях владеют пакетом акций на 19,43%.
Головной офис кредитной организации расположен в Москве, сеть подразделений по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывала 13 кредитно-кассовых, пять дополнительных и один операционный офис, а также одну операционную кассу вне кассового узла. Банк присутствует в Москве и поселке Тучково Московской области, Санкт-Петербурге, Новомичуринске, Архангельске, Барнауле, Новодвинске, Астрахани, Троицке, Энгельсе, Новосибирске, Можайске, Сургуте, Салавате, Оренбурге, Рузе. По данным на 1 января 2018 года, списочная численность персонала банка составляла 380 человек (годом ранее — 344 человека). В местах присутствия банка на начало октября 2018 года функционировал 231 банкомат, из них 17 в Москве. Банк располагает собственным процессинговым центром. Помимо собственных банкоматов клиентам на льготных условиях доступна широкая сеть банкоматов в составе группы ВТБ.
Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов и предлагает им стандартный набор продуктов и услуг: электронную систему «Клиент — банк», РКО, брокерское обслуживание, торговый эквайринг, кредитование, размещение денежных средств, документарные операции, депозитарное обслуживание, факторинг, предоставление банковских гарантий, лизинг (банк владеет 100% ЛК «Финсервис Лизинг»), валютный контроль.
Частным лицам предлагаются вклады, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), интернет-банк FinOnline, брокерское обслуживание, кредитование (ипотека, потребительское и автокредитование, рефинансирование под залог недвижимости), депозитарное обслуживание, банковские карты платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide и «Мир», индивидуальные банковские сейфы, валютно-обменные операции.
За первые 11 месяцев 2018 года объем нетто-активов кредитной организации увеличился на 7,1% и на 1 декабря 2018 года составил 124,8 млрд рублей. В пассивной части основной причиной роста валюты баланса послужил приток средств корпоративных клиентов, прирост собственного капитала и привлечение межбанковских кредитов. Основной объем привлеченной ликвидности в активах был направлен на рынок межбанковского кредитования (в том числе на депозиты в ЦБ), портфель которого увеличился на 61,1%. Часть ликвидности банк также получил от продажи ценных бумаг, портфель которых на балансе сократился почти на 80%.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована и на 57,8% представлена средствами организаций и предприятий. Свыше половины средств юрлиц сформировано краткосрочными депозитами сроком до 90 дней, еще порядка 15,1% приходится на остатки по расчетным счетам, а оставшаяся часть средств распределена между депозитами различной срочности. Приток средств юрлиц обеспечил существенную часть роста валюты баланса с начала 2018 года, однако при этом банк погасил в течение исследуемого периода порядка 72% депозитов сроком от трех до шести месяцев, являвшихся на начало 2018 года одним из крупнейших источников средств юрлиц. Привлеченные МБК занимали на отчетную дату в пассивах 14,2%, еще чуть меньшую долю в 13% занимали вклады физических лиц. Межбанковские средства в полном объеме были привлечены на короткие сроки от российских контрагентов, вклады населения — в основном на сроки от одного года. Еще чуть более 6% в пассивах занимали на отчетную дату выпущенные банком векселя.
Оставшуюся часть в пассивах формировал собственный капитал. Его достаточность в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 более чем в 2,5 раза превышала минимально установленный уровень. В состав капитала по методике ЦБ включены субординированные займы по общей остаточной стоимости на 1 декабря 2019 года в 3,2 млрд рублей. Примерно треть этих средств представляла собой бессрочные «суборды», включаемые в расчет основного капитала, достаточность которого хоть и заметно ниже общей достаточности, однако также с запасом превышает установленный минимум (14% против минимального порога в 6%).
Клиентская база банка большая, платежная динамика достаточно высокая, обороты внутри месяца в 2018 году в среднем находились в диапазоне 300—400 млрд рублей. По последним доступным данным по МСФО, банк демонстрировал достаточно высокую концентрацию средств клиентов: на конец 2017 года у банка было 28 клиентов (годом ранее — 30 клиентов), объем средств каждого из которых составлял более 10% капитала. Совокупный объем данных средств составлял 62,4 млрд рублей (годом ранее — 50,0 млрд рублей), или 80,4% (годом ранее — 83,1%) совокупного объема средств клиентов (включая субординированные займы).
Лидирующую позицию в структуре активов традиционно занимает портфель выданных МБК — 67,4% от активов нетто на отчетную дату. На кредитный портфель приходится 22%, вложения в ценные бумаги занимают 5,2%, высоколиквидные активы (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ) — 5,5%. Доля статей прочих активов составляла порядка 1%.
За рассматриваемый период кредитный портфель вырос на 6,3% — до 27,0 млрд рублей на 1 декабря 2018 года. В его структуре преобладают кредиты предприятиям и организациям с долей в 83,7%. При этом рост кредитного портфеля в течение исследуемого периода был обеспечен приростом розничных ссуд (+43,1%, или +1,4 млрд рублей). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на сроки свыше трех лет, составляет почти половину всех ссуд; еще порядка 38% приходится на кредиты сроком от одного до трех. Уровень просроченной задолженности по портфелю на 1 декабря 2018 года составил 3,8% (на начало 2018 года — 4,8%). Уровень резервирования по портфелю более чем вдвое покрывает долю просрочки и находится на отметке 8,7% (на начало периода — 8,8%). Кредитный портфель на 141,5% обеспечен залогом имущества, что можно считать достаточным уровнем. Согласно данным консолидированной отчетности банка по МСФО на 30 сентября 2018 года, свыше 60% портфеля корпоративных ссуд банк классифицировал как кредиты, выданные крупным предприятиям, оставшаяся часть — малым и средним предприятиям.
Портфель ценных бумаг за исследуемый период сократился на 79,5%: если в начале 2018 года доля вложений в ценные бумаги составляла 27,1% в активах нетто, то к декабрю указанного года доля сократилась до 5,1%. Сокращение портфеля происходило за счет продажи облигаций, которые, впрочем, по-прежнему преобладают, формируя на отчетную дату 75% совокупного портфеля ценных бумаг (оставшаяся часть приходится на банковские векселя). В свою очередь, порядка 71% долговых обязательств представлено еврооблигациями. Обороты по сделкам РЕПО за последние месяцы исследуемого периода свелись к минимуму — с 16,3 млрд до 1,7 млрд рублей.
В структуре портфеля выданных МБК чуть более половины размещено в коммерческих банках (преимущественно на короткие сроки), оставшаяся часть — на депозитах в ЦБ. На рынке межбанковского кредитования банк выступает преимущественно нетто-кредитором, размещая избыточный объем ликвидности в достаточно больших суммах (300—450 млрд рублей в последние месяцы исследуемого периода). Объемы операций по привлечению не столь значительны и в среднем составляли за тот же период 37—115 млрд рублей. На рынке Forex проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям внутри месяца достаточно волатильные, с начала 2018 года находились в диапазоне 40—100 млрд рублей.
Согласно данным отчетности по РСБУ, за 11 месяцев 2018 года банк получил прибыль в размере 1,2 млрд рублей, что превысило итог за весь 2017 год (1,1 млрд рублей).
Совет директоров: Михаил Ботвинкин (председатель), Наталия Коноваленко, Владимир Карташян, Димитрий Копырин, Алексей Митюшов.
Правление: Димитрий Копырин (председатель), Юрий Балыкин, Юрий Дьячков, Степан Иноземцев, Елена Костина, Денис Тихонов, Светлана Токарева, Матвей Фомичев, Юрий Шабалин.
Аналитический центр Банки.ру
Тел.:
E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
-
Копырин Димитрий Константинович
по информации на 21.01.2019
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва и других городах России
- Телефоны
-
8 800 200-07-67 — единая справочная служба
- Официальный сайт
- www.finsb.ru
- Активы нетто
-
125 924 777 тыс. рублей
- Чистая прибыль
-
1 089 419 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru