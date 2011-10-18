Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка Финсервис можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|5 000 000
|368 дней
|
|Доллар США
|1,3%
|75 000
|1100 дней
|Евро
|0,15%
|75 000
|1100 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|50 000 000
|368 дней
|
|Доллар США
|3%
|1 000 000
|368 дней
|Евро
|0,35%
|1 000 000
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|50 000 000
|368 дней
|
|Доллар США
|3%
|1 000 000
|368 дней
|Евро
|0,35%
|1 000 000
|368 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|1 000 000
|368 дней
|
|Доллар США
|1,2%
|30 000
|1100 дней
|Евро
|0,15%
|30 000
|1100 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|1 000 000
|368 дней
|
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Банке Финсервис, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Банке Финсервис можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!