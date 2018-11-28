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Дебетовые карты в Банке Финсервисизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Финсервис. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
10 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|9
|нет
|нет
|евро
|нет
|8
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|7 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|106
|нет
|нет
|евро
|нет
|93
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|10 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|151
|нет
|нет
|евро
|нет
|134
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|20 000 - 50 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|303 - 757
|нет
|нет
|евро
|нет
|267 - 668
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|45
|нет
|нет
|евро
|нет
|40
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 000 - 2 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|15 - 38
|нет
|нет
|евро
|нет
|13 - 33
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000 - 7 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|45 - 113
|нет
|нет
|евро
|нет
|40 - 100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|7 000 - 18 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|106 - 280
|нет
|нет
|евро
|нет
|93 - 247
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|700 - 2 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 000 - 6 000
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Банка Финсервис
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Работаю в бюджетной сфере, недавно стали получать зарплату на карты Банка Финсервис и была приятно удивлена.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 4
Вот очень хочется сказать искренне "Спасибо" Банку Финсервис и его сотрудникам прежде всего за отличный клиентский сервис и профессионализм. Сразу хочу сказать, что знакомство с... Весь отзыв
5 909
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