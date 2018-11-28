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Дебетовые карты в Банке Финсервис

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Финсервис. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

10 дебетовых карт

MasterCard Standard «ISIC» — Банк Финсервис
ISIC / ITIC
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
Visa Gold — Банк Финсервис
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 7 000 нет нет
доллар США нет 106 нет нет
евро нет 93 нет нет
Visa Platinum — Банк Финсервис
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 10 000 нет нет
доллар США нет 151 нет нет
евро нет 134 нет нет
Visa Infinite — Банк Финсервис
Привилегированная
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 20 000 - 50 000 нет нет
доллар США нет 303 - 757 нет нет
евро нет 267 - 668 нет нет
С индивидуальным дизайном
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 40 нет нет
MasterCard Standard — Банк Финсервис
Стандартная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 - 2 500 нет нет
доллар США нет 15 - 38 нет нет
евро нет 13 - 33 нет нет
MasterCard Gold — Банк Финсервис
Стандартная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 - 7 500 нет нет
доллар США нет 45 - 113 нет нет
евро нет 40 - 100 нет нет
Visa Platinum — Банк Финсервис
Стандартная Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 7 000 - 18 500 нет нет
доллар США нет 106 - 280 нет нет
евро нет 93 - 247 нет нет
Мир Классическая — Банк Финсервис
Стандартная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 - 2 000 нет нет
Мир Премиальная — Банк Финсервис
Стандартная Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 - 6 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Банка Финсервис

Оценка: 4
Вот очень хочется сказать искренне "Спасибо" Банку Финсервис и его сотрудникам прежде всего за отличный клиентский сервис и профессионализм. Сразу хочу сказать, что знакомство с... Весь отзыв
Все отзывы
5 909

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