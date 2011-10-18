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Дебетовые карты в Кредпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кредпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Мир Классическая — Кредпромбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 5 нет нет
Mastercard Gold — Кредпромбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Mastercard World — Кредпромбанк
Дебетовая World
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 есть нет
доллар США нет 30 есть нет
евро нет 30 есть нет
Мир Классическая — Кредпромбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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