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Дебетовые карты в РФИ Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в РФИ Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

1 дебетовая карта

MasterCard Gold — РФИ Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3% 0 - 1 800 нет нет
доллар США нет 0 - 24 нет нет
евро нет 0 - 24 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах РФИ Банка

А что ещё надо?
Оценка: 5 Не засчитана
Обычно, сажусь писать, когда есть претензии к тому или иному продукту или услуге... Сегодня захотелось оставить и положительный отзыв. С весны этого года стал активно пользоваться... Весь отзыв
Все отзывы
201

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