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Дебетовые карты в банке «Ермак»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ермак». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 800 нет нет
Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 300 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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