системы Мир Премиальная

Дебетовая карта Приморец в Примсоцбанке

Мир Премиальная «Приморец» — Примсоцбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4,5%

начисляются ежемесячно в последний день месяца на сумму не превышающую 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН банка

0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН других банков

0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 75 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 500 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Дата актуализации 07.10.2019 17:00
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 07.10.2019 17:00
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита
Особые ограничения
  • карта оформляется льготным категориям граждан с целью зачисления на счет средств из бюджетных источников, а так же за шесть месяцев до наступления пенсионного возраста (перевод пенсии в банк обязательно);
    • оформить карту можно в любом отделении банка на территории Приморского края
Дата актуализации 07.10.2019 17:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Приморец» в 32 городах России
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Справочная информация
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
ОГРН
1022500001061
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 44
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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