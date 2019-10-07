Дебетовая карта Приморец в Примсоцбанке
Мир Премиальная «Приморец» — Примсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 4,5%
начисляются ежемесячно в последний день месяца на сумму не превышающую 300 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
|Лимиты по операциям
|льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 75 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 500 долл. (эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|07.10.2019 17:00
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|07.10.2019 17:00
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|07.10.2019 17:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Приморец» в 32 городах России
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Справочная информация
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- ОГРН
- 1022500001061
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42