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Дебетовые карты в Нижневолжском Коммерческом Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Нижневолжском Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Standard — Нижневолжский Коммерческий Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
MasterCard Gold — Нижневолжский Коммерческий Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 700 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 36 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Нижневолжский Коммерческий Банк
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 4 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Нижневолжский Коммерческий Банк
Социальная
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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