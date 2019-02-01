Сургутнефтегазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Мир
Мир Классическая — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- другое
начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если достигнут минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:
- 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 2% от операций за оплату авиа и ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 0,55% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях:
- 3% от операций за оплату топлива (макс. - 1 000 СНГБ-бонусов в месяц) или за оплату авиа/жд билетов (макс. - 3 000 СНГБ-бонусов в месяц);
- 7% при при выборе категории "Именинник", макс. 3 000 бонусов в месяц;
- 0,55% от все покупок, но не более 3 000 бонусов в месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5% + 90 руб.
Лимиты по операциям
до 300 тыс. руб. в сутки
Дополнительная информация
- блокировка карты - 300 руб.;
- стоимость СМС-информирования - 25 руб. в месяц;
- конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах банка - 50 руб, в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
- предназначена только для зачисления пенсий и социальных выплат
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 10:23
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сургут
- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба