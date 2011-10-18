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Вклады Сургутнефтегазбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Сургутнефтегазбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 50 000 61 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,05% 400 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,7% 1 720 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,01% 1 720 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,6% 400 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,3% 400 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Фунт стерлингов 0,01% 10 1825 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Российский рубль 0,01% 10 1825 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Сургутнефтегазбанка

При подборе выгодных вкладов Сургутнефтегазбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Сургутнефтегазбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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