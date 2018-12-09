Оценка:
Кредитные карты СКБ-Банкизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23%
|до 299 000
|до 62 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах СКБ-Банка
Оценка: 4 Не засчитана
Пользуюсь кредиткой с кэшбэк несколько месяцев. У банка мало отделений, чтобы пополнить карту без процентов нужно побегать. Есть банки-партнеры, но там берется небольшая комиссия... Весь отзыв
Оценка: 5
Добрый день.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
36 545
Похожие продукты других банков: ВУЗ-Банк, Уралфинанс, Алмазэргиэнбанк.
Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса