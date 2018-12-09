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Кредитные карты СКБ-Банк

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1 кредитная карта

Visa Gold «Кредитная для покупок» — СКБ-Банк
Кредитная карта с cash back
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23% до 299 000 до 62 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах СКБ-Банка

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